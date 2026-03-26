Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

С ара Мълали беше официално въведена в длъжност като архиепископ на Кентърбъри, с което започна публичното ѝ служение като първата жена начело на Англиканската църква, съобщи Al Jazeera.

В сряда бившата медицинска сестра зае мястото си на историческия трон на св. Августин от XIII век в Кентърбърийната катедрала. Церемонията се състоя пред 2000 гости, сред които престолонаследникът принц Уилям и съпругата му Катрин, премиерът Киър Стармър и редица религиозни лидери.

Тя ще служи като духовен глава на световната Англиканска общност, която наброява около 85 милиона членове. Англиканската църква ръкоположи първите си жени свещеници през 1994 г., а първата жена епископ – през 2015 г. Въпреки че Мълали пое поста юридически още през януари, интронизацията в сряда бе символичното начало на нейния мандат.

„Започвайки днес служението си като архиепископ на Кентърбъри, казвам отново на Бог: „Ето ме“, заяви тя пред богомолците по време на встъпителната си проповед.

Носейки златна митра, Мълали се помоли за „възтържествуване на мира“ в опустошените от война региони, включително части от Близкия изток, Украйна, Судан и Мианмар. 63-годишната архиепископ призна страданията, причинени от минали пропуски на църквата в защитата на децата – скандал, който доведе до оставката на нейния предшественик Джъстин Уелби през 2024 г. Тя подчерта необходимостта църквата да остане „отдадена на истината, състраданието и справедливостта“.

В началото на церемонията Мълали почука на западната врата на катедралата, облечена в църковно наметало, закопчано с тока, моделирана по образец на колана, който е носила като медицинска сестра в Националната здравна служба (NHS). По време на службата тя бе поздравена от деца, а молитви и четения на множество езици, включително урду, огласяха храма.

Мълали носеше и пръстен, подарен на един от нейните предшественици, Майкъл Рамзи, от папа Павел VI през 1966 г. – символ на подобряващите се връзки между англикани и католици векове след като крал Хенри VIII се отделя от Римската католическа църква. Интронизацията съвпадна с празника Благовещение, което бе и основната тема на службата.

Dame Sarah Mullally is installed as the Archbishop of Canterbury in a ceremony at Canterbury Cathedral.



She is the first woman to lead the Church of England.https://t.co/PAiZ4D1jU3



Епископ Филип Маунстепън определи събитието като историческо: „Пристигането на жена на този древен пост, по-стар от самата Корона, сигнализира за огромна промяна в живота на Църквата.“

Предизвикателства пред единството Въпреки тържествеността, назначението на Мълали през октомври срещна остри критики от консервативното крило на църквата (Gafcon), съставено предимно от общности в Африка и Азия. Те се противопоставят на благославянето на еднополовите съюзи и женското лидерство. Този месец обаче блокът се отказа от плановете си да издигне паралелен лидер, който да съперничи на Кентърбъри, като вместо това реши да създаде нов съвет.

Напрежението между прогресивните и консервативните християни не е уникално за англиканството, но ролята на архиепископа е до голяма степен символична и разчита на убеждаване – за разлика от папата, който упражнява пряка власт над католиците. Самата Мълали подчертава „единството в многообразието“, определяйки църквата като „семейство със споделен корен“.

Англиканската църква се отделя от Рим преди близо 500 години. Оттогава архиепископът на Кентърбъри е символът на общността, разпространила се по света чрез мисионерска дейност, особено в бившите колонии на Британската империя.