Обвинението поиска 20 години затвор за шофьора, врязал се в автобус

30 април 2026, 16:24
П рокуратурата поиска 20 години затвор за Виктор Илиев, който причини тежката катастрофа с автобус на бул. "Възкресение" в София.

Делото се гледа по съкратена процедура, тъй като Илиев призна фактите в обвинителния акт, информира обществената телевизия. Ако съдът постанови максималната присъда от 20 години, тя ще бъде намалена с 1/3.

Припомняме, че 21-годишният Виктор се вряза с кола в автобус на градския транспорт на 15 август миналата година. Тежкият инцидент се случи около 01.46 часа, докато автобусът спрял на червен светофар на булевард „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой, а Виктор карал по бул. „Константин Величков“ със скорост около 200 км/ч.

Според обвинителния акт автомобилът на Илиев буквално излетял от платното за движение и се врязал в лявата част на спрелия автобус със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч. При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си.

При катастрофата загина един човек - 65-годишният сирийски лекар Иса Али, който седял в средата на автобуса. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получиха средни телесни повреди. Софийски градски съд конституира като частни обвинители роднина на починалия и четирите лица, получили телесни увреждания. 

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

