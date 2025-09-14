Свят

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Криминални банди примамват хора от България и Румъния с фалшиви договори за работа в Германия

14 септември 2025, 07:00
Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия
Източник: Istock

С оциални измами за милиони: криминални банди примамват хора от България и Румъния с фалшиви договори за работа в Германия. А социалните им помощи изтичат по тъмни канали. В Дуисбург и Гелзенкирхен бият тревога, съобщи Deutsche Welle.

Измамниците живеят луксозно, като се обогатяват за сметка на обществото, и безпощадно експлоатират хора, които търсят работа в Германия - особено от България и Румъния. Схемата работи по следния начин - мошениците примамват хора от Източна Европа, като им дават фалшиви договори за работа с много ниски надници. Жертвите подават молби за социална помощ в Германия, с която да вдигнат нивото на доходите си. Но после биват принудени да предоставят по-голямата част от парите на престъпни групировки.

Измамите със социални помощи са възможни най-вече в градове с евтини жилища, които често са в крайно окаяно състояние, обяснява АРД. Наемодателите на тези „дупки“ и работодателите-измамници често пъти са едни и същи хора или поддържат близък контакт. Федералното министерство на труда обаче отбелязва, че тези престъпни схеми не се наблюдават в цялата страна, защото въпросните жилищни условия не съществуват навсякъде. В Рурската област - например в градове с множество запуснати сгради като Дуисбург и Гелзенкирхен, тези измами са честа практика. Там полицията и митниците редовно извършват обиски и арести по обвинения в такива престъпления.

Различни видове измамни схеми

"Мисля, че тук има съчетание от няколко различни фактора, които действат едновременно", казва кметът на Дуисбург Зьорен Линк пред АРД. "От една страна, тук вече има създадени общности от мигранти. Така че за новопристигащите е сравнително лесно да се установят. Има и сравнително голямо количество евтини жилища в сравнение с други градове. Може да има и други причини, но мисля, че това са основните аргументи”, казва Линк.

Според бюрата по труда съществуват най-различни форми на измами със социални помощи: например несъществуващи работодатели, фалшиви данни за работното време, работа на черно. Тези схеми станаха възможни и благодарение на свободното движение на работната ръка в рамките на ЕС, което от 2014 г. се прилага за България и Румъния. Всеки, който работи и живее в държава-членка на ЕС, има право да кандидатства там и за социални помощи.

Все повече случаи на измами

Новите данни на германското правителство потвърждават, че броят на подобни измами се увеличава: през 2024 година са регистрирани 421 случая на предполагаеми злоупотреби със социални помощи, които са били свързани с организирани престъпни групи. През предходната година са регистрирани 229 такива случая. Само до месец май на 2025 г. забелязаните случаи са вече 225. "При това тези данни не отразяват действителната ситуация, тъй като не всички измами могат да бъдат забелязани и регистрирани. Затова е ясно, че истинският брой на злоупотребите е значително по-висок", казва говорител на германското министерство на труда.

Ситуацията в Гелзенкирхен е подобна на тази в Дуисбург. Хората биват настанявани в порутени сгради, подават молби за социални помощи, но после са принудени да дават много от отпуснати пари на измамниците. “Свободното придвижване на работна ръка означава, че ако някой пристигне в Германия и започне работа, но за съжаление след време я загуби, има право да получава социални помощи. Но да дойдеш тук и почти без да си работил реално да имаш на разположение хиляди евро за цялото семейство - това поражда една доста неприятна социално-политическа дискусия", казва пред АРД кметицата на Гелзенкирхен Карин Велге.

"Мафиотски структури"

Повече от половината от бюджета на град Гелзенкирхен отива за социални помощи. Министърката на труда от Бербел Бас открито говори за "мафиотски структури“, които трябва да бъдат разбити. Бюрата по труда вече прилагат множество мерки за разкриване и предотвратяване на организирани измами със социални помощи, пише още АРД.

“Документите, с които се кандидатства за социални помощи, се проверяват внимателно за евентуални несъответствия, проверява се самоличността на хората, изпращат се служители на съмнителните адреси, анализират се информации и анонимни сигнали", казва говорителка на министерството на труда.

Кметът на Дуисбург Зьорен Линк очаква бързи подобрения в борбата срещу социалните измами: "В интерес на честните данъкоплатци очаквам и тук да бъдат предприети действия." Според него е крайно време държавата да "покаже, че не е беззъб тигър".

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Последвайте ни
Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

14 септември: Победа, която се превръща в капан – Наполеон влиза в Москва

14 септември: Победа, която се превръща в капан – Наполеон влиза в Москва

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

"Всичко или нищо": Съдебната битка на Меган Маркъл със сестра ѝ за клевета е решаваща

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

pariteni.bg
Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 1 ден
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.

Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.

Свят Преди 15 минути

Това заяви министърът на отбраната Денис Шмигал

Забравете за умората: 3 упражнения, които ще ви дадат прилив на енергия за целия ден

Забравете за умората: 3 упражнения, които ще ви дадат прилив на енергия за целия ден

Любопитно Преди 21 минути

Кросфитът се превърна в една от най-актуалните тенденции във фитнес света и не е чудно защо

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Любопитно Преди 9 часа

Кой плод може да помогне на здравето ви четете в следващите редове

,

Експлозия по жп линия в Русия уби двама

Свят Преди 9 часа

Експлозията е забавила най-малко 10 влака, пътуващи към и от южна Русия

.

Рубио: Руски дронове в Полша са „неприемливи“

Свят Преди 10 часа

„Въпросът е дали дроновете са били насочени конкретно към Полша"

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Свят Преди 11 часа

Групата нападатели успяла да избяга преди пристигането на полицията

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

България Преди 11 часа

След острите критики на опозицията при внасянето на мотивите, отговорът на управляващите не закъсня

.

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

Свят Преди 12 часа

Ван ще проведе серия от разговори, свързани със застоя в преговорите за мир в Украйна

Снимката е илюстративна

Експлозия в бар в Мадрид, ранени са 21 души

Свят Преди 12 часа

Издирват се хора, затрупани под отломките

Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 12 часа

В борбата с пламъците участват голям брой екипи на пожарната и хеликоптери

.

ФБР разследва дали убиецът на Кърк е имал съучастници

Свят Преди 13 часа

Според вестника служителите на реда проверяват дали видеото наистина показва Робинсън

.

Китай обяви план за „стабилизиране“ на растежа в автомобилния сектор

Свят Преди 13 часа

Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените“

,

Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море

Свят Преди 13 часа

Маневрите са част от учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус

,

121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

Любопитно Преди 14 часа

Британката се отказала от бързото хранене, започнала да брои калориите и бързо видяла резултата

Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

България Преди 14 часа

Вот на недоверие и търсене на идеалния кандидат – какво предстои за страната на следващите президентски избори?

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Свят Преди 15 часа

Възможно е предсрочни парламентарни избори да се организират през април, май или декември 2026 година, съобщи сръбският държавен глава

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 14 септември, неделя

Edna.bg

Дневен хороскоп за 14 септември, неделя

Edna.bg

Левски с тежко изпитание в "Надежда" срещу Локомотив София на Генчев

Gong.bg

Лудогорец ще опита да запази върха срещу перфектния домакин Локомотив Пловдив

Gong.bg

"Латино гринго, който върви редом с бедните и отритнатите": Пътят на папа Лъв ХІV (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кръстовден – когато небето се отваря за вярата

Nova.bg