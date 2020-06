"Байер" ще плати 11 млрд. заради Раундъп

Г ерманската фармацевтична компания "Байер" (Bayer) обяви, че ще плати 10,8 милиарда долара като обезщетение на американци, които внесоха жалби, че препаратът Раундъп им е причинил рак.

Става дума за дела, по които "Байер" е страна след като купи компанията Монсанто - производител на хербицида. Досега от германската компания отричаха този хербицид да е опасен за здравето и подчертаваха, че той е разрешен от регулаторите по света.

Франция: Опасни химикали в памперсите

От "Байер" заявиха, че споразумението ще сложи край на около 75% от съдебните спорове, свързани с Раундъп, за който има подадени общо 125 000 жалби. Споразумението също въвежда механизъм за решаване на потенциални бъдещи рискове.

Споразумението не обхваща три от делата, по които имаше съдебни решения, "Байер" ще продължи обжалването им. По едно от делата съд в Калифорния разпореди през май 2019 г. Монсанто да плати над 2 милиарда долара на двойка, заболели от рак след използване на Раундъп.

Bayer agreed to pay up to $10.9 billion to settle close to 100,000 U.S. lawsuits claiming that its weedkiller Roundup caused cancer https://t.co/vu8Wmpi82T pic.twitter.com/xMVFN3OTtl