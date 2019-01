Националната здравна агенция на Франция "Ансес" съобщи, че е открила химикали в бебешки пелени, които надвишават нивата на безопасност.

При тестовете са открити вещества, които са потенциално опасни за човешкото здраве, включително оспорвания препарат за борба с плевелите глифозат.

Ансес заяви, че тестовете върху памперсите са първите подобни на национални органи по здравеопазване и безопасност в света.

Тя призова за бързи действия "имайки предвид възможните рискове, които тези химикали могат да представляват" за бебетата.

Френският министър на здравеопазването Анес Бузин обаче заяви, че няма "сериозен или непосредствен риск" за здравето на бебетата.

Но съвместно изявление на министрите на здравеопазването, финансите и околната среда гласи, че правителството е дало на производителите на пелени 15 дни да предприемат действия.

Какво бе установено?

Изследването е направено върху редица различни марки пелени за еднократна употреба, достъпни на френския пазар.

Около 4 000 такива пелени се използват през първите три години от живота на бебето.

В доклада не са посочени марките, които са тествани, освен че са част от френския пазар. Някои марки памперси, предлагани във Франция, се продават и в други страни.

Докладът свидетелства за наличието на редица опасни химикали в пелените за еднократна употреба, които биха могли да проникнат чрез урината например и да влязат в продължителен контакт с кожата на бебетата".

Някои от химикалите са били добавени преднамерено, "като парфюми, които биха могли да предизвикат кожни алергии", съобщава Ансес.

Но други са попаднали в пелените от замърсени материали или в течение на производствения процес.

Сред химикалите, превишаващи праговете за безопасност, са ароматите Лилиал и Лирал, както и ароматните въглеводороди, диоксините и фураните. Ккто и въпросният глифозат.

This is concerning!



"Tests found substances that are potentially dangerous to human health, including the controversial weedkiller glyphosate, the agency said



Anses said its nappy tests were the first by any national health and safety body in the world"https://t.co/a0weZEVJWI