Автомобил се вряза в пешеходци в Лондон

П етима души пострадаха след като кола се вряза в пешеходци в Лондон, в квартал Стамфърд Хил, съобщава The Guardian.

Five injured after car mounts pavement and hits pedestrians in London https://t.co/kirPJ7aXLe

На всички е била оказана медицинска помощ, а един от ранените е откаран в болница, информираха от лондонската служба за бърза помощ.

В разпространено от Скотланд Ярд съобщение се казва, че инцидентът се е случил тази сутрин. Лек автомобил се е качил на тротоара и е ударил няколко човека.

На този етап на разследването инцидентът не се разглежда като терористичен акт.

Five people have been injured, four seriously, after a car mounted the pavement in north London.



LBC Reporter @JamesGooderson has the latest from Stamford Hill. pic.twitter.com/NEBkXSkJUB