„Арестуваха“ робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

В ъзрастна жена е била откарана в болница в Макао, след като била „силно уплашена“ от хуманоиден робот, който внезапно се появил зад гърба ѝ. Наложило се полицията да ескортира машината, което провокира шеги в социалните мрежи, че роботът е бил „арестуван“, съобщава South China Morning Post.

Според властите жената, която по това време разговаряла по телефона си, се стреснала, когато внезапно забелязала робота зад себе си близо до жилищния комплекс „Лок Йънг Фа Юен“ в Патане.

Видео, циркулиращо онлайн, показва как жената гневно се разправя с робота, преди да пристигнат двама служители на реда. Вижда се как единият полицай поставя ръка върху рамото на робота, докато го отвеждат.

Жената е изпратена в болница, въпреки че не е била ранена. По-късно тя е изписана и е преценило да не предявява претенции по случая.

След като новината за срещата се разпространи в мрежата, някои потребители се пошегуваха, че роботът е бил „арестуван“. Съобщава се, че машината принадлежи на образователен център в Макао, който я е използвал за рекламни дейности.

От полицията съобщиха за медиите, че роботът е бил върнат на неговия оператор наблизо – местен мъж на около 50 години, който е бил предупреден да проявява по-голяма предпазливост.

Според информацията роботът е компактен двукрак хуманоиден модел на китайската фирма Unitree Robotics. Пуснат на пазара през май 2024 г., той разполага с гъвкавост на движенията, надхвърляща пределите на човешките стави, усъвършенствани възможности за избягване на препятствия и камери за дълбочина сред основните си характеристики.

Ръководителят на центъра обясни пред медиите, че по това време роботът е бил управляван чрез смесено програмиране и дистанционно наблюдение.

Той заяви, че инцидентът е станал на тесен тротоар, когато жената спряла, за да провери телефона си. Докато роботът чакал зад нея, тя внезапно се обърнала и вероятно се е стреснала от неговите светлини.

През последните шест месеца центърът е провеждал подобни промоционални дейности с робота при руините на катедралата „Свети Павел“, в района Котай и на други забележителности в Макао.

Ръководителят се извини за причиненото безпокойство.