Н ай-богатият човек в Алжир, промишленият магнат Исад Ребраб, бе арестуван тази нощ заради корупция.

Освен Ребраб, четирима други алжирски милиардери също бяха арестувани заради разследване за корупция. Някои от тях са приближени до бившия президент Абделазиз Бутефлика. Алжирският президент напусна поста си преди две седмици след две десетилетия на власт, отстъпвайки пред натиска на армията и уличните протести, припомня Ройтерс.

Миналата седмица началникът на генералния щаб генерал Гаид Салах заяви, че очаква членове на управляващия елит да бъдат съдени за корупция, припомня Ройтерс. Алжирски съд вече изпрати призовки на бившия премиер Ахмед Уяхия и на действащия финансов министър Мохамед Лукал, приближени на Бутефлика. Те ще се явят пред съда във връзка с разследване за предполагаема злоупотреба с обществени средства, съобщи държавната телевизия.

