Бразилия ще блокира достъпа до платформата "Екс"

С ъдия от Върховния съд на Бразилия нареди днес социалната мрежа "Екс" да бъде блокирана в Бразилия, след като собственикът на мрежата Илон Мъск отказа да определи свой юридически представител в Бразилия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на копие на решението на бразилския съдия.

Съдебното решение е поредният епизод от продължаващия месеци сблъсък между съдията Алешандри ди Мораеш и Илон Мъск, свързан със свободата на словото, профили на симпатизанти на крайната десница и дезинформацията.

"Зъл диктатор, който играе ролята на съдия": Мъск в спор с властите в Бразилия

Съдия Ди Мораеш предупреди Мъск в сряда вечерта, че мрежата "Екс" може да бъде блокирана в Бразилия, ако не изпълни нареждането да определи свой представител. За тази цел на "Екс" бе даден срок от 24 часа. Компанията не разполага с представител в Бразилия от по-рано този месец, отбелязва АП. Ди Мораеш каза, че "Екс" ще остане блокирана, докато не изпълни нареждането.

