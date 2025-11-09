Свят

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

9 ноември 2025, 14:33
Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност
С тотици мигранти все още са в неизвестност, след като преди няколко дни лодка потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд. Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва, съобщиха малайзийските морски власти, цитирани от Ройтерс.

Кораб с нелегални имигранти потъна в Малайзия

Още жертви може да бъдат открити в морето около три дни, след като по-голям плавателен съд, на борда на който е имало около 300 души, е напуснал град Бутидаунг в Мианма, съобщи адмирал Ромли Мустафа, директор на морската администрация в северните малайзийски щати Кедах и Перлис.

Сред оцелелите, открити във водите край остров Лангкави в Малайзия, са трима мъже от Мианма, двама рохинги и един мъж от Бангладеш, а тялото на жертвата е на жена рохинга, съобщи малайзийската национална новинарска агенция Бернама, позовавайки се на Адзли Абу Шах, директор на полицията в щата Кедах.

Корабче потъна до Малайзия; жертвите вероятно са десетки

Членовете на мюсюлманското малцинство рохинги периодично бягат от преобладаващо будистката Мианма, където са смятани за южноазиатски натрапници, на които се отказва гражданство и те са подложени на преследване.

Мигрантите, пътуващи за Малайзия, първоначално са се качили на по-голям кораб, но когато се приближили до границата, им било наредено да се прехвърлят на 3 по-малки лодки, всяка от които е превозвала по около 100 души, за да не бъдат заловени от малайзийските гранични власти, съобщи директорът на полицията.

40 индонезийци в неизвестност след корабокрушение

Местоположението и състоянието на другите две лодки все още не е известно и операцията по издирване и спасяване продължава, добави Абу Шах.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
