От вафлички до паничка – ерата на смелите коси

Ако някой каже „прически от 90-те“, първото, което изскача в съзнанието ни, е косата на „вафлички“. Да, онова гофрирано чудо, заради което половината момичета миришеха на изгоряла коса, но пък изглеждаха сякаш току-що са излезли от музикален клип по MTV. Приличахме на претърпели токов удар, но бяхме „готини“.

Другият голям хит беше опашката с нарочно изпуснати кичури. Правиш си една стегната конска опашка, а после оставяш по два тънки кичура да падат край лицето ти – за да изглеждаш „небрежно“ и „естествено“. Всички знаем, че сме ги подбирали по сантиметър и сме ги пръскали с лак, за да не мърдат, ама хайде да не си разваляме илюзията.

Боядисването на кичури?

Е, това вече беше смелата част! Руси, медни или направо снежнобели отпред – колкото по-контрастно, толкова по-добре. Ако майка ти каже „ама така изглеждаш като да си си сложила ламарина на косата“, значи си уцелила тренда. Понякога и цялата коса се правеше на кичури, а по-смелите избираха в ярки цветове – червено, синьо.

И разбира се – легендарната прическа на Рейчъл Грийн от „Приятели“. Половината свят ходеше на фризьор с изречението: „Искам да изглеждам като Дженифър Анистън“. Резултатът варираше между „уау, супер си“ и „ами… добре, поне косата ти има обем“.

Аксесоарите бяха отделна вселена:

сатенени и кадифени ластици, огромни щипки тип „рак“, диадеми с камъчета и, разбира се, миниатюрните пеперудки-щипки, които ни караха да изглеждаме като ходещи аквариуми с тропически рибки. Да не забравяме и кърпите за глава – и при жените, и при мъжете! За някои те бяха моден аксесоар, за други – спасение в дните, когато косата категорично отказваше да сътрудничи.

При мъжете пък царуваше прическата тип „паничка“ – онова подстригано равно като по линия бобче, което караше всички да изглеждат като клонинги на един човек, но пък беше „мега модерно“. Футболистите от онази епоха доста помогнаха за популяризирането на този тренд, а и Леонардо ди Каприо беше с такава прическа в периода, когато всички момичета и жени въздишаха по него.

А за по-експериментаторски настроените – „охлювчетата“, малките завити топчета от коса по главата, които бяха абсолютен хит в клиповете на R’n’B звездите. Ако пък някой искаше по-бунтарска визия – идваха късите прически с остри стърчащи краища, фиксирани с тонове гел. Колкото повече бодли – толкова по-готин си!

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус. Ако имаш „вафлички“ – ти си звездата в училище. Ако кичурите ти са боядисани – явно си бунтар. Ако носиш пеперудки или охлювчета – значи си готова за дискотека. А ако всичко това ти звучи абсурдно – вероятно просто не си имал късмета да преживееш славата на 90-те!