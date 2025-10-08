РЕТРО-ВЮ

От вафлички до паничка – ерата на смелите коси

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус

8 октомври 2025, 11:00
От вафлички до паничка – ерата на смелите коси
Източник: iStock/GettyImages

Ако някой каже „прически от 90-те“, първото, което изскача в съзнанието ни, е косата на „вафлички“. Да, онова гофрирано чудо, заради което половината момичета миришеха на изгоряла коса, но пък изглеждаха сякаш току-що са излезли от музикален клип по MTV. Приличахме на претърпели токов удар, но бяхме „готини“.

Другият голям хит беше опашката с нарочно изпуснати кичури. Правиш си една стегната конска опашка, а после оставяш по два тънки кичура да падат край лицето ти – за да изглеждаш „небрежно“ и „естествено“. Всички знаем, че сме ги подбирали по сантиметър и сме ги пръскали с лак, за да не мърдат, ама хайде да не си разваляме илюзията.

Боядисването на кичури?

Embed from Getty Images

Е, това вече беше смелата част! Руси, медни или направо снежнобели отпред – колкото по-контрастно, толкова по-добре. Ако майка ти каже „ама така изглеждаш като да си си сложила ламарина на косата“, значи си уцелила тренда. Понякога и цялата коса се правеше на кичури, а по-смелите избираха в ярки цветове – червено, синьо.

И разбира се – легендарната прическа на Рейчъл Грийн от „Приятели“. Половината свят ходеше на фризьор с изречението: „Искам да изглеждам като Дженифър Анистън“. Резултатът варираше между „уау, супер си“ и „ами… добре, поне косата ти има обем“.

Embed from Getty Images

Аксесоарите бяха отделна вселена:

сатенени и кадифени ластици, огромни щипки тип „рак“, диадеми с камъчета и, разбира се, миниатюрните пеперудки-щипки, които ни караха да изглеждаме като ходещи аквариуми с тропически рибки. Да не забравяме и кърпите за глава – и при жените, и при мъжете! За някои те бяха моден аксесоар, за други – спасение в дните, когато косата категорично отказваше да сътрудничи.

При мъжете пък царуваше прическата тип „паничка“ – онова подстригано равно като по линия бобче, което караше всички да изглеждат като клонинги на един човек, но пък беше „мега модерно“. Футболистите от онази епоха доста помогнаха за популяризирането на този тренд, а и Леонардо ди Каприо беше с такава прическа в периода, когато всички момичета и жени въздишаха по него.

Embed from Getty Images

А за по-експериментаторски настроените – „охлювчетата“, малките завити топчета от коса по главата, които бяха абсолютен хит в клиповете на R’n’B звездите. Ако пък някой искаше по-бунтарска визия – идваха късите прически с остри стърчащи краища, фиксирани с тонове гел. Колкото повече бодли – толкова по-готин си!

Embed from Getty Images

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус. Ако имаш „вафлички“ – ти си звездата в училище. Ако кичурите ти са боядисани – явно си бунтар. Ако носиш пеперудки или охлювчета – значи си готова за дискотека. А ако всичко това ти звучи абсурдно – вероятно просто не си имал късмета да преживееш славата на 90-те!

прически 90те
Последвайте ни
Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

България Преди 2 минути

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 5 минути

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 14 минути

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 20 минути

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

България Преди 23 минути

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 23 минути

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Снимката е създадена с изкуствен интелект

В търсене на съкровища на битака - молът на 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Там, сред разпилени кашони, дъх на печени кебапчета и оживени пазарлъци, се криеше магията на 90-те - едно време на преход, в което пазарите бяха истинските молове на България

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Коли с душа: Как българинът преобразяваше пътищата през 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

От китеници до спойлери: Българската страст по автомобилите в годините на прехода

<p>Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета</p>

Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Истинската легенда обаче беше дублажът. Един-единствен човек превеждаше целия филм

Снимката е създадена с изкуствен интелект

ICQ - чатът, който промени всичко

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Звукът, който беляза цяло поколение

Снимката е създадена с помощта на Изкуствен интелект

Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Tова беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те

<p>Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки</p>

Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Няма два еднакви чифта! Всеки чифт си беше уникален – като модна ДНК

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Лятото на Макарена

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Когато едно танцово движение се превърна в световна епидемия

Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект

90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Ще ви припомним какво е било модерно, ще ви върнем в дискотеките, видеотеките и времената на аудио касети.

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 35 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Ето как и кога ще изберат капитана на националния отбор на България

Gong.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg