РЕТРО-ВЮ

Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки

Няма два еднакви чифта! Всеки чифт си беше уникален – като модна ДНК

8 октомври 2025, 11:00
Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки
Източник: iStock/GettyImages

А ко има едно нещо, което можеше да те отличи на улицата през 90-те, то това бяха варените дънки. Те не бяха просто дреха – те бяха вик на свобода, моден бунт и начин да кажеш: „Да, знам, че съм различен, и ми е абсолютно все тая!“

Истината е, че дънките изобщо не започват като модна икона. Те тръгват от най-обикновена работническа униформа, измислена да издържа тежки условия. После, като по сценарий на холивудски филм, се превръщат от дреха на фермери и миньори в символ на непокорния младежки дух.

В края на 30-те денимът марширува победоносно от фермите към авенютата на големите градове

– подпомогнат от уестърните, които заливат Холивуд. Камерата просто обожава деним, а лошите момчета – още повече.

Марлон Брандо, Джеймс Дийн, дори самата Мерилин Монро („Clash by night“) обличат дънки и ги издигат до култов статут. След тях в синьото платно влизат икони като Фара Фосет, Одри Хепбърн и Джейн Бъркин. Накратко: дънките стават звездите на големия екран, преди да се превърнат в звездите на всеки гардероб.

И така, десетилетия по-късно, в България пристигат варените дънки – най-шумната и ярка версия на този световен хит. В средата на 90-те те буквално заливат улиците. Идваха от западни магазини, от роднини, върнали се от чужбина, или от първите вериги с „модерни марки“. Ако си имал варени дънки, си бил почти като герой от някой американски сериал – макар понякога да приличаше и на човек, който просто е объркал нещо с прането си.

Снимката е създадена с изкуствен интелект
Снимката е създадена с изкуствен интелект Източник: chatgpt

Тайната на тези дънки беше проста: колкото по-бели петна, толкова по-яко. Няма два еднакви чифта! Всеки чифт си беше уникален –

като модна ДНК.

Сутрин обличаш дънките и хоп – вече си част от клуб, в който има само едно правило: „Бъди различен!“.

Комбинираха се с всичко – от тениски с ярки щампи до саката с подплънки, които изглеждаха като извадени от армейски склад. А когато събереш „варени дънки + подплънки“ – получаваш нещо като супергеройски костюм за оцеляване в модния хаос на 90-те.

И нека не забравяме социалния ефект. Варените дънки бяха пропуск за „модерния свят“. Те казваха: „Аз знам какво е тренд“ и в същото време: „И аз мога да изглеждам като рок звезда“. Добави към тях ярка тениска и обувки на платформа и вече си готов за излизане, училище, дискотека или просто за разходка из квартала – все едно вървиш по подиум.

Днес може да ни изглеждат леко смешни или прекалено ретро, но тогава варените дънки бяха символ на свобода, забавление и първи стъпки към модерното. Те бяха повече от дреха – те бяха магия, приключение и в това беше чарът им!

дънки варени дънки мода
Последвайте ни
Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

България Преди 2 минути

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 5 минути

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 14 минути

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 20 минути

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

България Преди 23 минути

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 23 минути

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Снимката е създадена с изкуствен интелект

В търсене на съкровища на битака - молът на 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Там, сред разпилени кашони, дъх на печени кебапчета и оживени пазарлъци, се криеше магията на 90-те - едно време на преход, в което пазарите бяха истинските молове на България

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Коли с душа: Как българинът преобразяваше пътищата през 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

От китеници до спойлери: Българската страст по автомобилите в годините на прехода

<p>Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета</p>

Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Истинската легенда обаче беше дублажът. Един-единствен човек превеждаше целия филм

Снимката е създадена с изкуствен интелект

ICQ - чатът, който промени всичко

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Звукът, който беляза цяло поколение

<p>От вафлички до паничка &ndash; ерата на смелите коси</p>

От вафлички до паничка – ерата на смелите коси

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус

Снимката е създадена с помощта на Изкуствен интелект

Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Tова беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Лятото на Макарена

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Когато едно танцово движение се превърна в световна епидемия

Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект

90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Ще ви припомним какво е било модерно, ще ви върнем в дискотеките, видеотеките и времената на аудио касети.

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 35 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Ето как и кога ще изберат капитана на националния отбор на България

Gong.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg