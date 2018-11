От Организацията на обединените нации обвиниха британското правителство, че отрича растящото неравенство в страната, което ще бъде засилено от "Брекзит".

Докладчикът на ООН за бедността и човешките права, австралиецът Филип Алстън след 12-дневна мисия във Великобритания разкри "драматичен спад в състоянието на по-бедните".

Докладът му, публикуван в петък, прави заключението, че при децата във Великобритания делът на бедните може да достигне 40%.

Алстън отчете, че всеки пети британец живее под прага на бедността, определен от британското правителство и че 90% от самотните бедни родители са жени.

"Това е ужасно и очевидно ненужно", каза Алстън. "Парите са там. Правителството реши наскоро да похарчи неочаквана сума за повече данъчни облекчения за богатите. Тези пари биха могли да доведат до огромна разлика в положението на хората, живеещи в бедност."

Великобритания се бори с последствията от болезнено десетилетие на строги икономии, започнали след финансовата криза през 2008-2009 г.

Според доклада 14 милиона души във Великобритания живеят в бедност, като 1,5 милиона не могат да покрият разходите дори за най-базисните си потребности за живот.

Всеобхватните съкращения и замразяването на разходите засегнаха повечето правителствени програми. Държавата също така преструктурира социалните плащания в опит да насърчи хората да работят.

Но Алстън отчете, че подходът на правителството изглежда е в нарушение на задълженията на Великобритания по конвенциите на ООН, обхващащи правата на жените и децата.

Той посочи, че управляващите "искат да изпратят съобщение, че всеки, който получава обезщетения, ще изпита трудности.

Докладът на ООН идва в разгара на политическата криза, заложена от подхода на Мей за постигане на споразумение с Европейския съюз, докато Великобритания се готви да напусне общността през март догодина.

Изводите на Алстън за Брекзит отразяват онези, направени от проевропейските министри на Мей: икономиката ще получи удар, независимо от вида на сделката.

Но докладът му добавя, че Великобритания не прави почти нищо, за да намали социалния шок в по-бедните райони.

От кабинета на Тереза Мей отхвърлиха изводите от доклада, като посочиха, че в момента бедните в страната са с 1 милион по-малко, отколкото през 2010 г.

