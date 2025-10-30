Любопитно

Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”

Тази неделя своята интуиция ще тества попфолк звездата Преслава

30 октомври 2025, 13:32
Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”
Източник: NOVA

Т ази неделя любимият водещ Димитър Рачков посреща на сцената на “Пееш или лъжеш” една от най-големите звезди на поп фолка - Преслава. Тя ще се впусне в забавно музикално приключение, което за първи път ще бъде напълно преобърнато от намесата на Златния шалтер. Той ще промени правилата на играта и ще даде право на един изгонен участник да се завърне обратно в шоуто.

Източник: NOVA

Златният шалтер ще бъде единодушно натиснат от панела на шоуто в състав Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. До тях тази неделя ще бъдат още най-верните хора на Преслава - Милко Калайджиев и сестра ѝ Ивелина Колева. С много усмивки, смях и настроение, те ще съветват поп фолк певицата в търсенето на истинските гласове.

“Искам най-вече да се забавлявам! Според мен даже става най-забавно, когато се избере непеещ участник. Нека бъде шоу!” – споделя Преслава с усмивка в специалната рубрика на Елизабет Методиева пред камерите на “На кафе”. Певицата признава още, че ще се вслушва внимателно в мнението на панелистите: “Ще се доверявам на всички мои помощници. Не мисля, че сама ще мога да разбера кой пее и кой лъже”.

Източник: NOVA

На сцената на “Пееш или лъжеш” и тази неделя ще се изправят осем любопитни участници. Капитана, Миската, Сватбения агент и Атлета са само част от личностите, които ще опитат да убедят Преслава, че притежават музикален талант. Кой от осемте претенденти ще заслужи Златния шалтер? С какво ще впечатли панела и дали ще бъде оправдано неговото спасяване?

Гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Пееш или лъжеш” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Пееш или лъжеш Преслава Димитър Рачков Златен шалтер Поп фолк Музикално шоу
Последвайте ни
Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Златото чупи исторически рекорди по търсене

Златото чупи исторически рекорди по търсене

pariteni.bg
Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 8 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 8 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 7 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 7 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 35 минути

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 37 минути

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната</p>

На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

България Преди 46 минути

С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

България Преди 59 минути

Двете държави споделят общи цели, отбеляза Жечо Станков

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира директивата на Доналд Тръмп към Пентагона да тества американско ядрено оръжие

<p>Измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна</p>

Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна

Свят Преди 1 час

Разследването установи, че в някои случаи войниците били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Технологии Преди 1 час

Снимката е архивна

Възрастен шофьор с "Трабант" се блъсна във внезапно появила се крава на пътя

България Преди 1 час

Инцидентът стана рано сутринта между Шипка и Казанлък, водачът е в болница, без опасност за живота

<p>Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал</p>

Георги Тахов: Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал

България Преди 1 час

От началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

България Преди 1 час

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 1 час

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

<p>Русия съобщи за голям успех в&nbsp;Източна Украйна</p>

Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Руската ПВО е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона

<p>Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха</p>

След две години връзка: Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха

Любопитно Преди 2 часа

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Свят Преди 2 часа

Премиерът на Унгария заяви, че се провежда разследване, но намекна за саботаж

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

България Преди 2 часа

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

Владимир Путин

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Свят Преди 2 часа

Новата книга на Роман Баданин разкрива интимните връзки на руския президент и богатството, което придобиват жените около него

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Обрат за Лудогорец с попадение на Иван Йорданов

Gong.bg

Андрей Йорданов - амбиции и очаквания за дербито на Пловдив

Gong.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg