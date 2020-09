Загадките на най-древната звездна карта

Г одината е 1999-та. Трима иманяри обикалят със своите метални детектори из гористата местност край Небра, намираща се на около 180 км. от германската столица Берлин. Те се надяват да открият някой древен и ценен предмет, който да продадат на черния пазар.

Избраното от тях място не е случайно – според археолозите, там някога е имало няколко праисторически селища. Не след дълго късметът се усмихва на иманярите. Те се натъкват на бронзови мечове, брадви, длето, както и части от украшения. Най-ценната им находка, обаче, е друга – бронзов диск със златни инкрустации. На пръв поглед той не изглежда кой знае колко впечатляващо, но всъщност е един наистина уникален артефакт – това най-древното известно изображение на космическите явления, отбелязват от ЮНЕСКО.

През февруари 2001 г. германският археолог и настоящ директор на музея в Хале (където е изложен дискът) Харалд Мелер разбира за находката и подава сигнал в полицията. Властите успели да заловят иманярите и конфискували диска от Небра. Така, Мелер успял да спаси артефакта от съдбата да попадне в ръцете на някой частен колекционер и да потъне в забрава.

Самият диск е с диаметър от 30 см. и тежи малко над 2 кг. По повърхността му са изобразени Слънцето, Луната и няколко звезди (според учени, това е звездният куп Плеяди). Предполага се, че той е създаден преди около 3600 години от земеделско племе, обитавало региона на Саксония-Анхалт. За него се знае, че членовете му живеели в големи къщи, в които можело да се поберат повече от десет души, както и домашните им животни.

Каква е била функцията на диска не е ясно. Според някои археолози, той представлява астрономически календар, показващ кога трябва да започнат селскостопанските дейности. Това повдига въпроса дали хората, живели край Небра през Бронзовата епоха, са имали достатъчно задълбочени астрономически познания, за да създадат подобен календар? Трудно е да се даде категоричен отговор. Харалд Мелер анализирал положението на Плеядите и лунните фази през Бронзовата епоха. Археологът достигнал до заключението, че изображението на диска вероятно е служело като ориентир за древните земеделци кога настъпва пролетта.

The Nebra Sky Disc: Ancient Map of the Stars. 1600 B.C. Germany. The disc illustrates the crescent moon, a sun or full moon, three arcs & 23 stars dotted around, apparently at random. pic.twitter.com/pStXQTOTku — Arkeoblog (@arkeoblog0) March 17, 2019

Редица учени, обаче, не са убедени, че дискът е толкова стар. Сред тях са Руперт Гебхард, директор на Баварската държавна археологическа колекция в Мюнхен, и Рюдигер Краузе, професор по европейска история в университета „Йохан Волфганг Гьоте“ във Франкфурт. Двамата смятат, че дискът всъщност е създаден през Желязната епоха, т.е. около 1000 години по-късно. Според експертите, загадъчният предмет вероятно е открит някъде другаде, но е преместен в района на Небра от иманярите. „Това е единична находка, артефакт, който изобщо не изглежда свързан с останалите предмети, открити край Небра“, отбелязва проф. Краузе. Не на такова мнение е Харалд Мелер. „Подобни заключения са некоректни и лесно могат да бъдат оборени. Те не са базирани на цялата информация, с която разполагаме, а само на част от фактите, които двамата учени изопачават“, смята на свой ред Мелер.

The 'Nebra Sky Disc' showing the sun, moon & stars of the Bronze-Age was dedicated to the gods & ritually buried 3,600 years ago near Nebra in the German state of Saxony-Anhalt. Image via @TheArtNewspaper pic.twitter.com/m9WLNqTtmj — Brett Hopkins (@swedhopkins) October 22, 2019

Гебхард и Краузе, обаче, обръщат внимание на една важна подробност – има несъответствия в документите, в които са описани характеристиките на направените от иманярите открития. Някои от оръжията може да не са нито от Бронзовата епоха, нито дори от района на Небра. Това повдига сериозни въпроси относно произхода на диска. Според редица експерти, иманярите може да са преместили находките си, за да не разкрият къде всъщност са се натъкнали на тях. „Това място би било като кутия със съкровища за тях. Докато никой друг не знае за него, те ще могат да се връщат там и да продължат да търгуват с предметите, които откриват“, отбелязва Гебхард.

Не са малко и учените, които смятат, че дискът от Небра е фалшификат. Археологът Емилия Пажтор го е изследвала подробно и не изключва вероятността тези твърдения да се окажат истина. „Заради обстоятелствата около откриването на диска, той влиза в групата на онези артефакти, за автентичността на които може да се водят безкрайни спорове. Проблемът е, че към момента просто не съществува метод, с който да се определя с абсолютна точност възрастта на метални предмети“, подчертава Пажтор. Професор Краузе на свой ред добавя: „Моето мнение е, че дискът е автентичен, не е фалшификат. Въпросът е кога точно е създаден. Той ни предоставя възможността да проведем интересна научна дискусия по въпроса как да определяме с точност възрастта на подобни артефакти, а това е тема от огромно значение за археологията.“

