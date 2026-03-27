Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене

Ключово правило: не прегрявайте мазнините и избирайте минимално преработени продукти

27 март 2026, 06:35
Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене
Източник: iStock

И зборът на олио за готвене може бързо да се превърне в истинско търсене в супермаркета. Рафтовете са пълни с десетки варианти - от слънчогледово до кокосово масло. Но експертите подчертават, че не всички масла са еднакво здравословни и правилният избор може значително да повлияе на вашето благосъстояние.

Най-полезното масло

Експертите по хранене са единодушни: екстра върджин зехтинът е най-добрият вариант за ежедневна употреба. Той е богат на мононенаситени мазнини, които подпомагат здравето на сърцето и мозъка и намаляват възпаленията.

Освен това, съдържа полифеноли - мощни антиоксиданти, които предпазват клетките от увреждане и забавят стареенето.

Най-добрите мазнини за пържене и печене
пържене и печене
пържене и печене
пържене и печене
пържене и печене

Може ли да се пържи със зехтин?

Популярният мит, че зехтинът става токсичен при нагряване, е неверен. Експертите обясняват, че той е стабилен при повечето температури на готвене.

За най-добри резултати не превишавайте 190–200°C , за да запазите полезните му свойства.

Алтернатива за висока температура

За пържене при високи температури, маслото от авокадо е по-добър избор. То има висока точка на димене и подобен състав на мазнините, което го прави идеално за печене на скара или интензивно пържене.

Масла за ограничаване

Експертите съветват да се внимава с:

  • Рафинирани масла
  • Продукти с високо съдържание на наситени мазнини (палмово, кокосово)
  • Високо преработени „индустриални“ масла

При нагряване те могат да се окислят и да образуват вредни съединения.

Как да изберем качествено масло

За да получите максимални ползи:

  • Изберете студено пресовани масла
  • Търсете тъмни бутилки
  • Избягвайте смеси и много евтини опции
Източник: rbc.ua    
Олио за готвене Зехтин Екстра върджин зехтин Здравословни масла Масло от авокадо Пържене Рафинирани масла Наситени мазнини Избор на олио Антиоксиданти
