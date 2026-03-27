„Време за шоу“ в „Темата на NOVA”

О т спортните титли до голямата сцена и Холивуд – как професионални атлети се превръщат в актьори и шоу звезди? Тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Запрян Запрянов и операторите Георги Георгиев и Ангел Пешков разказват вдъхновяващи истории, в които мечтите се сбъдват, а обратите се оказват път към все по-високи върхове.

Българските актьори, които пробиват в Холивуд – Юлиан Костов и Антон Касабов разкриват изненадващи факти за спортното си минало и за шампионските титли в плуването и в бойните изкуства. Зрителите ще надникнат в залите на първата българска академия по кеч и на най-голямата каскадьорска школа у нас.

Зад зрелищните боеве на кеч ринга и смъртоносните филмови каскади всъщност се крият състезатели по лека атлетика, акробатика и американски футбол, които споделят тайни от опасното шоу. Как българи покоряват снимачните площадки на световни кино хитове и колко дълъг е пътят от спорта до шоуто?

