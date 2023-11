Вижте „Най-тесния хотел в света“, широк е едва 2,8 метра

Н ов хотел в Индонезия се опитва да си спечели титлата „най-тесният в света“. Но неговият създател споделя, че проектът не е просто се опитва да постави световен рекорд, с него иска да привлече международно внимание към малкия град, който той нарича свой дом.

Ари Индра е израснал в Салатига, Централна Ява. След като се обучавал като архитект и направил кариерата си в Джакарта и Сингапур, той почувствал призив да се върне у дома в Салатига и да използва уменията си там.

Намерил парче земя, което никой не желаел да развива поради странния му размер. Сега там се издига PituRooms - хотел със седем стаи (Pitu на явански означава „седем“), който е широк само 2,8 метра.

Сградата е на пет етажа, като всяка от седемте стаи е достатъчно голяма за двойно легло и малка баня с душ и тоалетна. Всяка стая има различно усещане благодарение на местните произведения на изкуството и интериора.

„Искам хората да преживеят Салатига по нов начин“, каза Индра пред CNN.

„Аз притежавам, проектирам и управлявам PituRooms, заедно със своя екип. Това се превърна в моя начин за генериране на нов тип туризъм, който включва и местните общности.“

Салатига е на 490 км. югоизточно от Джакарта и е непознато място за чужденците, които вместо това се отправят към Джокякарта, Сурабая или близкия остров Бали за почивката си.

Architectural Marvel in Central Java: Introducing PituRooms, where design ingenuity meets functionality in one of the world's narrowest hotels at a mere 2.8 meters wide. Crafted by the visionary team at Sahabat Selojene, this seven-bedroom marvel rises from an overlooked plot to… pic.twitter.com/oPF55ZbOyl

Индра сподели пред CNN, че PituRooms, който отворил врати през декември 2022 г., имал „само пет процента“ неиндонезийски гости.

„Но в рамките на Индонезия, Салатига е известен като толерантен град с добра храна, добра инфраструктура и добро качество на живот“, казва Индра.

Това е било популярно място за пътуване през уикенда за холандците по време на колониалната епоха.

Индра каза, че повечето индонезийци мислят за Салатига като за хубаво място за пенсиониране, но надеждата му е, че PituRoom ще е първият от многото проекти, които ще помогнат на много хора да видят, че неговият роден град е много повече от просто място, на което животът тече бавно и спокойно.

„Освен техническите трудности, най-голямото предизвикателство беше да се излезе от типичния начин на мислене около индустрията на хотелиерството, който обича да борави с думи изразяващи превъзходство: най-голям, най-висок, най-луксозен. Тук ние сме най-тесни“, каза Индра пред Dezeen, блог за архитектура.

„Много се постарахме да превърнем това ограничение в нашата най-силна точка за привличане на внимание. Това е изградено проучване на микропространството и гостите могат да изпитат възможността да живеят и да се движат в „достатъчно“ пространство.“

Would you stay in a hotel that's only nine feet wide? A new hotel in Indonesia is trying to grab the title of "world's skinniest." But the creator says the project isn't just about records, it's about bringing attention to the small town he calls home.https://t.co/lY5SB2uRpd