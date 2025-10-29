Вашият път към новите пазари: Balkan eCommerce Summit 2026 свързва бизнеса от цяла Източна Европа

С лед успеха през 2025 г., когато събитието събра участници от 23 държави и постави нови стандарти за регионалните бизнес събития, Balkan eCommerce Summit официално обяви ключовите акценти за своето най-амбициозно издание до момента. Водещото събитие за електронна търговия в региона ще се проведе на 28-29 април 2026 г. в Sofia Inter Expo Center.

Форумът бе представен от създателя му Никола Илчев на 28 октомври по време на специално откриващо събитие. По време на срещата той разкри визията зад изданието през 2026 г., новото разширено пространство в Inter Expo Center и ключовите подобрения след предишното издание.

Кампанията за 2026 г. започна с откриваща сесия с гост-лектор Daniel Turbatu, Country Manager на Paysera Румъния, който сподели своята перспектива защо компаниите подкрепят и участват в събитието.

Your Next Market – лайтмотивът за 2026 г.

С мотото “Вашият следващ пазар”, Balkan eCommerce Summit 2026 поставя фокуса върху разширяването на бизнеса и откриването на нови възможности в региона: България, Румъния, Гърция, Унгария, Хърватия и цяла Източна Европа. "Ние свързваме пазарите, за да помогнем на бизнеса да осъществи безпроблемна търговия и да печели. Независимо дали искате да участвате като гости, спонсори или изложители - Balkan eCommerce Summit 2026 ще ви предостави платформата за реален растеж", разкри основната мисия на събитието Никола Илчев.

Нова локация, нови възможности

Balkan eCommerce Summit 2026 ще се проведе в нова, значително по-голяма локация в Sofia Inter Expo Center, която ще предостави възможност за разширено бизнес изживяване от ново поколение. Посетителите ще имат достъп до четири специализирани сцени с разнообразно съдържание, както и до специална подкаст зала за сесии на живо. Събитието ще привлече над 60 световни експерти и международни лектори, които ще споделят най-новите тенденции и стратегии в електронната търговия и не само.

Специално внимание ще бъде отделено на 1:1 зоната, където ще бъде създадена възможност да се проведат повече от 1,500 бизнес срещи - отлична възможности за networking и стартиране на нови партньорства. Програмата включва интерактивни панели, които ще помогнат на участниците да приложат научените знания в собствения си бизнес. Традиционното Балканско парти ще сложи финалния акцент на събитието със заразителна енергия, доказвайки че бизнесът и забавлението създават най-силните връзки.

Задължително събитие за професионалистите

Balkan eCommerce Summit 2026 е предназначено за широк кръг професионалисти от сферата на електронната търговия, маркетинга, логистиката и технологиите. Онлайн търговци и предприемачи ще намерят вдъхновение и практически решения за развитие на своите компании. Маркетинг мениджъри и технологични доставчици ще получат достъп до най-новите инструменти и стратегии за успех в дигитална среда.

Инвеститори и бизнес лидери ще имат възможност да разширят своите мрежи в региона. Добре дошли са и представители на камари и бизнес организации, които играят ключова роля в развитието на регионалната икономика и оформянето на политиките в сферата на електронната търговия и дигиталния бизнес.

Продажбата на билети за Balkan eCommerce Summit 2026 стартира на 28 ноември 2025 г.

Balkan eCommerce Summit 2026 е мястото, където се раждат нови идеи и възможности, започват международни партньорства и се оформя бъдещето на онлайн търговията в региона. Всички водещи eCommerce компании от Балканите и Източна Европа се срещат в София, за да спестят време, средства и пътувания на участниците и да им предоставят директен достъп до контакти, знание и нови възможности за бизнес.