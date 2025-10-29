Любопитно

Вашият път към новите пазари: Balkan eCommerce Summit 2026 свързва бизнеса от цяла Източна Европа

София става център на електронната търговия на 28-29 април 2026 г. с рекордни възможности за networking и бизнес преживяване от ново поколение

29 октомври 2025, 14:59
Вашият път към новите пазари: Balkan eCommerce Summit 2026 свързва бизнеса от цяла Източна Европа
Източник: Balkan eCommerce Summit 2026

С лед успеха през 2025 г., когато събитието събра участници от 23 държави и постави нови стандарти за регионалните бизнес събития, Balkan eCommerce Summit официално обяви ключовите акценти за своето най-амбициозно издание до момента. Водещото събитие за електронна търговия в региона ще се проведе на 28-29 април 2026 г. в Sofia Inter Expo Center.

Форумът бе представен от създателя му Никола Илчев на 28 октомври по време на специално откриващо събитие. По време на срещата той разкри визията зад изданието през 2026 г., новото разширено пространство в Inter Expo Center и ключовите подобрения след предишното издание.

Кампанията за 2026 г. започна с откриваща сесия с гост-лектор Daniel Turbatu, Country Manager на Paysera Румъния, който сподели своята перспектива защо компаниите подкрепят и участват в събитието.

Your Next Market – лайтмотивът за 2026 г.

С мотото “Вашият следващ пазар”, Balkan eCommerce Summit 2026 поставя фокуса върху разширяването на бизнеса и откриването на нови възможности в региона: България, Румъния, Гърция, Унгария, Хърватия и цяла Източна Европа. "Ние свързваме пазарите, за да помогнем на бизнеса да осъществи безпроблемна търговия и да печели. Независимо дали искате да участвате като гости, спонсори или изложители - Balkan eCommerce Summit 2026 ще ви предостави платформата за реален растеж", разкри основната мисия на събитието Никола Илчев.

Нова локация, нови възможности

Balkan eCommerce Summit 2026 ще се проведе в нова, значително по-голяма локация в Sofia Inter Expo Center, която ще предостави възможност за разширено бизнес изживяване от ново поколение. Посетителите ще имат достъп до четири специализирани сцени с разнообразно съдържание, както и до специална подкаст зала за сесии на живо. Събитието ще привлече над 60 световни експерти и международни лектори, които ще споделят най-новите тенденции и стратегии в електронната търговия и не само.

Специално внимание ще бъде отделено на 1:1 зоната, където ще бъде създадена възможност да се проведат повече от 1,500 бизнес срещи - отлична възможности за networking и стартиране на нови партньорства. Програмата включва интерактивни панели, които ще помогнат на участниците да приложат научените знания в собствения си бизнес. Традиционното Балканско парти ще сложи финалния акцент на събитието със заразителна енергия, доказвайки че бизнесът и забавлението създават най-силните връзки.

Задължително събитие за професионалистите

Balkan eCommerce Summit 2026 е предназначено за широк кръг професионалисти от сферата на електронната търговия, маркетинга, логистиката и технологиите. Онлайн търговци и предприемачи ще намерят вдъхновение и практически решения за развитие на своите компании. Маркетинг мениджъри и технологични доставчици ще получат достъп до най-новите инструменти и стратегии за успех в дигитална среда.

Инвеститори и бизнес лидери ще имат възможност да разширят своите мрежи в региона. Добре дошли са и представители на камари и бизнес организации, които играят ключова роля в развитието на регионалната икономика и оформянето на политиките в сферата на електронната търговия и дигиталния бизнес.

Продажбата на билети за Balkan eCommerce Summit 2026 стартира на 28 ноември 2025 г. 

Balkan eCommerce Summit 2026 е мястото, където се раждат нови идеи и възможности, започват международни партньорства и се оформя бъдещето на онлайн търговията в региона. Всички водещи eCommerce компании от Балканите и Източна Европа се срещат в София, за да спестят време, средства и пътувания на участниците и да им предоставят директен достъп до контакти, знание и нови възможности за бизнес.

За повече информация: www.balkanecommerce.com

 

Източник: Balkan eCommerce Summit 2026    
Balkan eCommerce Summit 2026 Електронна търговия Бизнес събитие София Inter Expo Center Бизнес растеж Нетуъркинг Източна Европа Никола Илчев Онлайн търговия Международни партньорства
Последвайте ни
Млад мъж преби жена насред Ямбол

Млад мъж преби жена насред Ямбол

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Пратеник на Путин: Войната в Украйна може да приключи до 1 година

Пратеник на Путин: Войната в Украйна може да приключи до 1 година

Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

pariteni.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 9 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 9 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 9 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 9 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Знаменитости с кралска кръв: 11 звезди, роднини на монарси

Знаменитости с кралска кръв: 11 звезди, роднини на монарси

Любопитно Преди 1 минута

Родословните дървета на тези звезди се простират през векове европейска история

ЕК: Нуждаем се от мир в Газа, не от оправдания за нови удари

ЕК: Нуждаем се от мир в Газа, не от оправдания за нови удари

Свят Преди 3 минути

Прекратяването на огъня в Газа е "застрашено" и трябва да бъде "възстановено възможно най-бързо", заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро

<p>&quot;Западът води война&quot;: Границата на Литва с Беларус остава затворена</p>

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември

Свят Преди 31 минути

Изключения се правят за дипломати, граждани на страни от ЕС и НАТО и Украйна, които напускат Беларус

Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

Свят Преди 42 минути

Той каза това след поредица от удари по ивицата Газа в отговор на обстрел, при който загина израелски войник

<p>Служител по почтеността - ново правило за публичните предприятия</p>

На първо четене приеха: Да има служител по почтеността в публичните предприятия

България Преди 50 минути

Със законопроекта се въвежда задължение за внедряване на системи за управление на корупционния риск в държавните предприятия

Владимир Путин с ранени руски войници от фронта в Украйна

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“, Владимир Путин се похвали с успех

Свят Преди 1 час

Владимир Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник

,

Прокуратурата ще плаща обезщетения на полицаите, които лежаха в затвора за смъртта на Чората

България Преди 1 час

Преди окончателния край на делото за смъртта на Чората, полицаите бяха обвинени и осъдени за умишлено убийство, заради което лежаха 8 месеца в затвора

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Любопитно Преди 1 час

Крал Хуан Карлос разкрива в своите мемоари как е виждал принцеса Даяна по време на летата в Маривент - студена и дистанцирана, с изключение на моментите пред папараците, и отрича слуховете за романс между тях

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Свят Преди 1 час

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

България Преди 1 час

Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

България Преди 1 час

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 1 час

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 1 час

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 1 час

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

<p>Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода&nbsp;</p>

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

Свят Преди 1 час

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 1 час

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Джордж Клуни отново разтревожи Амал с навиците си

Edna.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Илиан Илиев: Подценихме ситуацията, но за ЦСКА трофеите винаги са цел

Gong.bg

Билетите за гостуването на Лудогорец на Ференцварош вече са в продажба

Gong.bg

Григор Димитров се оттегли от Мастърса в Париж

Nova.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg