Кевин Спейси е невинен по всички обвинения за сексуално посегателство

С ъдебно жури в Лондон призна носителя на "Оскар" Кевин Спейси за невинен по седем обвинения в сексуално посегателство и две други сексуални престъпления срещу четирима мъже.

Срещу 64-годишната холивудска звезда бяха повдигнати обвинения за сексуални престъпления, за които се твърди, че са извършени в периода 2004-2013 г., през който Спейси е работил като артистичен директор на театър Old Vic в британската столица. Той не се призна за виновен по всички обвинения.

Спейси имаше сълзи в очите и благодари на журито, след като съдебният състав го призна за невинен. Днес е и 64-ият му рожден ден.

Съдия Марк Уол изпрати съдебните заседатели в лондонския кралски съд Саутуърк да разгледат присъдите си в понеделник в 12,45 ч. местно време.

След 12 часа и 26 минути обсъждане в продължение на три дни, журито се завърна в сряда и произнесе присъдата си, че Спейси е невинен по всички обвинения.

