Кевин Спейси пред съда: Съкрушен съм, забиха ми нож в гърба

К евин Спейси заяви, че е „съкрушен“ от обвиненията в сексуално насилие, докато даваше показания в съда в Лондон, съобщи Ройтерс.

Носителят на „Оскар“ каза пред съдебните заседатели, че един от ищците, които обвиняват Спейси, му е „забил нож в гърба“.

Според казаното в съдебната зала: Кевин Спейси е "сексуален насилник"

Oscar-winning actor Kevin Spacey told a court in London in his ongoing sexual assault trial that he touched the complainant – who is one of four men who made allegations against the actor – in a “romantic and intimate” way https://t.co/tm3CmY5fFX