Според казаното в съдебната зала: Кевин Спейси е "сексуален насилник"

С поред казаното в съдебната зала американският актьор Кевин Спейси е "сексуален насилник", съобщиха световните осведомителни агенции.

63-годишният холивудски актьор беше описан от обвинението пред Кралския съд в Саутуърк като "мъж, който напада сексуално други мъже".

Kevin Spacey is "sexual bully", prosecutor claims in London trial where actor faces 12 counts of sexual assault against four men https://t.co/k9BnOmqnvb