Според казаното в съдебната зала: Кевин Спейси е "сексуален насилник"

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С поред казаното в съдебната зала американският актьор Кевин Спейси е "сексуален насилник", съобщиха световните осведомителни агенции.

63-годишният холивудски актьор беше описан от обвинението пред Кралския съд в Саутуърк като "мъж, който напада сексуално други мъже".

Kevin Spacey is "sexual bully", prosecutor claims in London trial where actor faces 12 counts of sexual assault against four men https://t.co/k9BnOmqnvb — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 30, 2023

Прокурорът Кристин Анию каза пред съда: "Кевин Спейси Фаулър е актьор, много от вас вече знаят това. Той е изключително известен и е спечелил множество награди. Той също така, според обвинението, е мъж, който напада сексуално други мъже. Той е мъж, който не уважава границите и личното пространство и изпитва удоволствие да кара другите хора да се чувстват безсилни. Той е сексуален насилник."

Спейси отхвърля 12-те обвинения, включително за сексуално нападение и непристойно поведение.

U.S. actor Kevin Spacey is a 'sexual bully', London court told https://t.co/umDUMUw6Dd pic.twitter.com/FlUJnp6pD6 — Reuters (@Reuters) June 30, 2023

Анию каза, че съдът ще изслуша четирима мъже, всички на възраст между 20 и 30 години, привлекли вниманието на Спейси. "Никой от тези мъже не е искал да бъде докосван от Кевин Спейси Фаулър, но той не се е интересувал от чувствата им."

Актьорът пледираше невинен през януари по обвинения в непристойно поведение, сексуално нападение и сексуални действия при безсъзнание на отсрещната страна. Носителят на две награди "Оскар" отрече и четири по-ранни обвинения в сексуално нападение и едно обвинение в изнасилване.