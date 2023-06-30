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Според казаното в съдебната зала: Кевин Спейси е "сексуален насилник"

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С поред казаното в съдебната зала американският актьор Кевин Спейси е "сексуален насилник", съобщиха световните осведомителни агенции. 

63-годишният холивудски актьор беше описан от обвинението пред Кралския съд в Саутуърк като "мъж, който напада сексуално други мъже". 

Прокурорът Кристин Анию каза пред съда: "Кевин Спейси Фаулър е актьор, много от вас вече знаят това. Той е изключително известен  и е спечелил множество награди. Той също така, според обвинението, е мъж, който напада сексуално други мъже. Той е мъж, който не уважава границите и личното пространство и изпитва удоволствие да кара другите хора да се чувстват безсилни. Той е сексуален насилник."

Спейси отхвърля 12-те обвинения, включително за сексуално нападение и непристойно поведение. 

Анию каза, че съдът ще изслуша четирима мъже, всички на възраст между 20 и 30 години, привлекли вниманието на Спейси. "Никой от тези мъже не е искал да бъде докосван от Кевин Спейси Фаулър, но той не се е интересувал от чувствата им."

Актьорът пледираше невинен през януари по обвинения в непристойно поведение, сексуално нападение и сексуални действия при безсъзнание на отсрещната страна. Носителят на две награди "Оскар" отрече и четири по-ранни обвинения в сексуално нападение и едно обвинение в изнасилване. 

Източник: Розалия Благоева/БТА    
Кевин Спейси тормоз мъж съд

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