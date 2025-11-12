В очакване на Black Friday eMAG представя My Wallet в България

Отговарящите на условията клиенти могат да получат незабавно възможност за покупки до 1 500 лв. в своя eMAG акаунт

На разположение са гъвкави, безлихвени опции за плащане – плати до 30 дни или на 4 равни вноски без лихва*

Услугата е достъпна за 360 000 eMAG клиенти** в България.

eMAG, водещ онлайн ритейлър в Централна и Източна Европа, стартира в България услугата My Wallet: ново дигитално решение за финансиране, създадено да направи онлайн пазаруването по-лесно, по-бързо и по-достъпно.

Чрез My Wallet над 360 000 български клиенти на eMAG вече могат да се възползват от незабавна опция за плащане, получавайки достъп до лимит от 1 500 лв. в своя eMAG акаунт, който могат да използват за покупка на продукти в eMAG, включително и Marketplace оферти.

Услугата предлага гъвкави безлихвени опции, позволявайки на потребителите да изберат кога и как да платят:

Купи сега, плати по-късно – отложено плащане до 30 дни, без лихва*;

– отложено плащане до 30 дни, без лихва*; Плати на четири вноски – равни месечни вноски за четири месеца, с 0% лихва.

„Black Friday е денят с най-много отстъпки и награди за годината*** – моментът, който клиентите очакват с нетърпение. С My Wallet те могат да се възползват от най-добрите оферти и да платят по-късно, с 0% лихва*. Това означава по-малко натоварване за семейния бюджет и незабавен достъп до финансиране, директно при завършване на поръчката. С My Wallet потребителите получават 100% дигитално, прозрачно и интегрирано в техния eMAG акаунт решение – с малка фиксирана такса от 0.5% от стойността на закупения продукт,“ коментират от eMAG България.

My Wallet стартира непосредствено преди eMAG Black Friday 2025 и дава на клиентите повече финансова свобода и предвидимост, докато пазаруват по време на най-голямото търговско събитие на годината. Решението е разработено от технологичните екипи на eMAG и е изцяло дигитално – клиентите могат да активират своя лимит и да финансират покупка само за няколко минути.

Източник: eMAG

Сред eMAG Black Friday офертите, налични за покупка чрез с My Wallet, са****:

50 броя на специална Black Friday оферта

450 броя на специална Black Friday оферта

600 броя на специална Black Friday оферта

80 броя на специална Black Friday оферта

500 броя на специална Black Friday оферта

500 броя на специална Black Friday оферта

350 броя на специална Black Friday оферта

1 000 броя на специална Black Friday оферта

100 броя на специална Black Friday оферта​

50 броя на специална Black Friday оферта

150 броя на специална Black Friday оферта

По време на Black Friday Genius потребителите могат да се възползват и от специални оферти, сред които:

100 броя на специална Black Friday оферта

Всички оферти и Black Friday цени могат да бъдат разгледани на специалната eMAG Black Friday страница.

*С малка невъзстановима такса от 0,5% от стойността на закупения продукт

**Клиентите подлежат на индивидуална оценка и одобрение преди активиране на My Wallet. Не всички кандидати ще бъдат одобрени.

***Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/магазини/кампании извън платформата.

**** Важи за периода 1.01-13.11.2025 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 13 ноември 2025 г. или от публикуването му на платформата, ако то е след началото на този период, ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.