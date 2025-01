Трябва ли да се храним три пъти дневно?

В ероятно се храните три пъти дневно - съвременният живот е изграден върху този начин на хранене. Казва ни се, че закуската е най-важното хранене за деня, на работното място ни се дава обедна почивка, а социалният и семейният ни живот се въртят около вечерното хранене. Но дали това е най-здравословният начин на хранене?

Преди да се замислим колко често трябва да се храним, учените ни призовават да помислим кога не трябва да се храним.

Периодичното гладуване, при което се ограничава приемът на храна в рамките на осем часа, се превръща в обширна област на изследване.

Ако дадем на тялото си поне 12 часа на ден без храна, храносмилателната ни система ще си почине, казва Емили Манугян, клиничен изследовател в Института за биологични изследвания „Салк“ в Калифорния и автор на статия от 2019 г., озаглавена „Кога да ядем“.

Розалин Андерсън, доцент във Факултета по медицина и обществено здраве към Университета на Уисконсин, е изследвала ползите от ограничаването на калориите, което се свързва с по-ниски нива на възпаление в организма.

„Всекидневното гладуване би могло да донесе някои от тези ползи. Влизаме в идеята, че гладуването поставя тялото в различно състояние, в което то е по-подготвено да се възстановява и да наблюдава за увреждания, както и да изчиства неправилно нагънати протеини“, казва тя.

Неправилно нагънатите протеини са дефектни версии на обикновените протеини, които са молекули, изпълняващи огромен набор от важни задачи в организма. Неправилно нагънатите протеини се свързват с редица заболявания.

Според Андерсън периодичното гладуване е по-съвместимо с еволюцията на нашите тела. Тя казва, че то дава на тялото почивка, за да може да складира храна и да достави енергия там, където трябва, и да задейства механизма за освобождаване на енергия от телесните ни запаси.

Гладуването би могло да подобри и гликемичния отговор, т.е. когато кръвната ни глюкоза се повишава след хранене, казва Антонио Паоли, професор по физическо натоварване и спортни науки в Университета в Падова, Италия. По-малкото повишаване на кръвната глюкоза позволява да се складират по-малко мазнини в тялото, казва той.

„Данните ни показват, че ранната вечеря и увеличаването на времето на гладуване увеличават някои положителни ефекти върху организма, като например по-добър гликемичен контрол“, казва Паоли.

За всички клетки е по-добре да имат по-ниски нива на захар в тях поради процес, наречен гликиране, добавя Паоли. При този процес глюкозата се свързва с протеините и образува съединения, наречени „крайни продукти на напредналото гликиране“, които могат да предизвикат възпаление в организма и да увеличат риска от развитие на диабет и сърдечни заболявания.

Но ако периодичното гладуване е здравословен начин на хранене - за колко хранения остава място?

Някои експерти твърдят, че е най-добре да има едно хранене на ден, включително Дейвид Левицки, професор в Колежа по екология на човека към университета „Корнел“ в Ню Йорк, който сам прави това.

„Има много данни, които показват, че ако ви покажа храна или снимки на храна, вероятно ще ядете, и колкото по-често храната е пред вас, толкова повече ще ядете този ден“, казва той.

Това е така, защото преди да има хладилници и супермаркети, ние сме яли, когато храната е била на разположение. През цялата история сме консумирали по едно хранене на ден, включително древните римляни, които са се хранили по едно хранене около обяд, казва историкът на храненето Серен Чарингтън-Холинс.

Няма ли да се чувстваме гладни, ако се храним само веднъж на ден? Не е задължително, твърди Левицки, защото гладът често е психологическо усещане.

„Когато часовникът показва 12 ч., може да изпитваме чувства да ядем или да сте обусловени да закусвате сутрин, но това е глупост. Данните показват, че ако не закусвате, като цяло през този ден ще изядете по-малко калории. Физиологията ни е изградена за хранене и гладуване“, казва той.

Левицки обаче не препоръчва този подход за хора с диабет и други заболявания, които налагат специално хранене.

Но Мануган не препоръчва да се придържаме към едно хранене на ден, тъй като това може да повиши нивото на глюкозата в кръвта ни, когато не се храним - т.нар. глюкоза на гладно. Високото ниво на глюкозата на гладно за дълъг период от време е рисков фактор за диабет тип 2.

За да се поддържат нивата на глюкоза в кръвта, е необходимо да се храните по-редовно от веднъж дневно, казва Мануган, тъй като това не позволява на организма да мисли, че гладува, и да отделя повече глюкоза, когато евентуално се храните в отговор.

