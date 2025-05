Том Круз се закле: Никога няма да спра

С лед дебюта си миналата седмица в Кан, „Мисията невъзможна: Последната разплата“ продължава своето пътешествие по света, като премиерата му в Ню Йорк беше в неделя вечер, пише светското издание The Hollywood Reporter.

Осмият филм от поредицата „Мисията невъзможна“ е обявен за последен опит за Итън Хънт, изпълнен от Том Круз. Актьорът потвърди това на червения килим, казвайки пред The Hollywood Reporter: „Това е финалът! Не е наречен „финал“ просто така“.

Преди две години Круз беше цитиран да казва, че е вдъхновен от кариерата на 80-годишния Харисън Форд и иска да продължи да прави филми по „Мисията невъзможна“, докато не достигне възрастта на Форд.

Когато THR попита за цитата и дали е променил решението си – тъй като в момента е на 62 – Круз отбеляза: „Всъщност казах, че ще правя филми и на 80 години; всъщност ще ги правя и на 100 години. Никога няма да спра. Никога няма да спра да правя екшън, никога няма да спра да правя драма, комедийни филми – развълнуван съм“, добави той.

