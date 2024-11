Странно метеорологично явление може да обясни как фабриките предизвикват снеговалеж

С лучвало ли ви се е да усещате, че снегът пада само на определени места? Може би сте пропускали снежните дни като дете, докато вашият приятел винаги е бил в снега. Дали приятелят ви е живял близо до фабрика? Защото нови изследвания показват, че това може да обясни причината.

Проучването, проведено от екип от изследователи от няколко институции, показва, че малки частици замърсяване, произвеждани от промишлени обекти, като фабрики и електроцентрали, работещи с въглища, могат да предизвикат т.нар. облачно заледяване при температури между -10°C и -24°C.

Този процес представлява превръщането на преохладените водни капчици, които съставляват облаците, в ледени кристали. Според изследователите аерозолните замърсители могат да дадат старт на този процес, като действат като център или ядро за образуването на ледените кристали - въпреки че водните пари и топлината, произвеждани от промишлеността, също могат да играят някаква роля.

If you live downwind of a large factory, you may experience increased snowfall as a result of aerosol pollution. https://t.co/2ifKcZ2wLs