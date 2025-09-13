Снаха срещу свекърва: Може ли наистина да спечелите най-старата битка в историята?

С поделянето може да бъде трудно – особено когато става въпрос за споделяне на мъжа, когото обичате, с друга жена. И може би никой не знае това по-добре от майките и техните снахи, които исторически са се сблъсквали до епични размери. Големи тържества, като рождени дни или Коледа, често могат да предизвикат конфликти за това кой ще бъде домакин на празненствата. Междувременно, забележителни житейски събития – сватби, бебета – могат да предизвикат толкова тежки кавги, че възстановяването от тях да отнеме месеци или дори години. В популярната култура най-скоро: Виктория Бекъм уж остави съпругата на сина си Бруклин Бекъм, Никола Пелц, „в сълзи“, след като отвлече първия танц на двойката. Грубо, ако е вярно, пише Independent.

Миналата година проучване на YouGov установи, че почти една трета от жените са се „карали“ със свекърва си в даден момент от връзката си. Междувременно, отделно проучване установи, че 60% от жените признават, че връзката със свекърва им е причинила дългосрочно нещастие и стрес. Тази семейна борба за власт е изследвана в предстоящата адаптация на психологическия трилър на Мишел Франсис „ Приятелката“ , който проследява богатата жена Лора (Робин Райт), докато тя става подозрителна към новата партньорка на сина си Чери (Оливия Кук), за която се страхува, че има манипулативна и нечестна жилка.

Докато Лора се опитва да разкрие корупционните намерения на Чери, напрежението между тях назрява в кухнята, на почивка, на работното място – и дори в спалнята. Но един бегъл поглед към скандалния форум „Аз ли съм за*никът“ на Reddit – където потребителите отдавна споделят домашните си спорове, за да преценят дали грешат в кавгите си с близките си – показва, че реалните вражди между приятелка и майката на гаджето им са възникнали при далеч по-малко зловещи обстоятелства. Една жена искала да държи бебето на снаха си пред сина си. Друга непрекъснато питала приятелката на сина си дали е лесбийка. Трета жена избягала от почивката си, след като свекърва ѝ се появила на летището.

Психоложката и авторка на „Какво искаш от мен? Да се ​​научим да се разбираме със свекърите/свекърите“ Тери Аптър казва, че проблемите обикновено започват да възникват, когато майката се тревожи дали партньорът е достатъчно добър за сина ѝ или егоистично си мисли, че собствената ѝ връзка може да бъде застрашена от външен човек. Приятелките, от друга страна, искат връзката им и правилата, които я обграждат, да бъдат приемани сериозно. Ако започнат да чувстват, че майката на гаджето им се намесва или се намесва в партньорството им, перата им се разбунтуват. „Вашето семейство има правила, които не забелязвате, защото те избледняват на заден план“, казва Аптър за този период на адаптация. „Новият свекър/свекърва влиза в това семейство и вижда всички тези странни динамики и очаквания. Как изразявате обич? Колко гняв е приемливо да покажете? Всички тези неща, които смятате, че трябва да бъдат приети, изведнъж можете да видите през очите на свекърите/свекърите си – че са малко странни и са поставяни под въпрос. Това е заплаха.“

30-годишната Марго първоначално харесвала майката на приятеля си, която описва като „гостоприемна и изключително готина“. Но между тях започнал да се появява разрив, тъй като двойката живеела в Лондон, близо до семейството на Марго, а не в Северна Англия, по-близо до неговото. „С течение на времето стана много ясно, че за тях имало осезаемо усещане, че съм отдръпнала сина им от тях, въпреки че той е живял в града, когато сме се запознали“, казва тя, добавяйки, че усеща „търкания“ заради факта, че двойката прекарва повече време с роднините ѝ. „Ние сме от доста различен произход; тя няма желание да научи коя съм или за моите интереси“, добавя Марго. „Един от неочакваните моменти беше, че тя ми купи гащеризон номер 18 за Коледа, когато аз, съвсем очевидно, нося номер 12.“

В проучване, проведено от Apter, две трети от снахите вярват, че майката на съпруга им често проявява ревнива майчина любов към сина им. Понякога това може да включва нещо, наречено „емоционално кръвосмешение“, при което майката получава емоционалната и партньорската си подкрепа от детето си. Очевидно е, че когато детето си намери приятелка, тази връзка заплашва да наруши въпросната интимност, карайки ги да се нахвърлят или да се вкопчват по-силно; помислете за Джейн Фонда, която хитро се опитва да изхвърли Дженифър Лопес от живота на сина си в „Чудовище-в-свекърва“ , или за прекалено ревностната свекърва на Шарлот Йорк в „Сексът и градът“ , изиграна от Бъни Макдугъл , която се проваля в пазаруването на Шарлот и Трей, за да си купи брачно легло .

В „Приятелката“ Лора разлива кафе в скута на Чери по време на вечеря. По-късно тя включва пръскачките върху нея, докато тя се пече на слънце. Когато 29-годишната Роузи* се среща с родителите на гаджето си за първи път, майка му я нарича с името на бившата му приятелка на масата за вечеря. Може да е било безобидна грешка или пък игра на власт – трудно е някога да се разбере наистина. „Тя ми подаде паелята и ме нарече с името на бившата му приятелка, а след това повярва, че я мразя завинаги!“, спомня си Роузи. Не след дълго тя и гаджето ѝ се преместват в югозападна Англия – на пет часа път от семейството му.

Ако ревността или враждебността се появяват спорадично, казва Аптър, най-добрият начин за действие е просто да ги игнорирате. „Превъртете очи, ако искате“, съветва тя. „Кажете: „Ммм, това е мило.“ Но ако майката постоянно изпраща послание, че „той ме обича повече“ или „любовта ни е по-силна“, Аптър предлага да привлечете приятеля си, за да се уверите, че „специалният ви статус като партньор е признат“. Това може да включва държане за ръце пред семейството на приятеля ви или сядане близо един до друг като нещо като предизвикателство, вместо да се държите платонично, за да успокоите всяка завист, потенциално излъчваща се от другата страна на стаята.

Струва си да се отбележи, че в повечето случаи мъжът, който е във фокуса на триъгълника между свекърва и приятелка, е, дори и подсъзнателно, „по някакъв начин отстъпчив“ в конфликта и „трябва да бъде изваден от него“, казва Аптър за своето проучване по въпроса. В романа на Франсис синът на Лора, Даниел, прекарва голяма част от времето си в кома, докато тя и Чери се карат – сюжетна точка, която Аптър определя като подходяща, тъй като мъжът, замесен в спора, често не осъзнава какво се случва. „Той държи главата си наведена, отчасти защото иска лесен живот, но и защото просто не е настроен на малките закачки, подигравки и подозрения, които често се случват“, казва тя. „Партньорката му се чувства предадена... и майката не получава никакъв отпор срещу предположението си, че тя е важната с най-голямо влияние; че по някакъв начин партньорката на сина й всъщност няма значение.“

За Марго, въпреки че приятелят ѝ често я подкрепя около майка си – те са се карали за всичко - от това, че не иска да вземе фамилията му, когато се оженят, до различни мнения за имиграцията – тя все още чувства, че е обвинявана по-голямата част от мнението на приятеля ѝ, че са станали по-либерални от десните, с които е израснал. „Ако знаех, че това няма да има последствия, щях да ѝ кажа, че трябва да се адаптира към начина на живот и гледната точка на сина си“, казва Марго. „Много е лесно да ме обвини в изкупителна жертва, че синът ѝ я предизвиква по въпроси, свързани с политика, расизъм и световни проблеми; всъщност това е резултат от висшето му образование, работата му и мястото, където живее.“

Въпреки че Аптър казва, че можете да успокоите трудна свекърва, като ясно кажете, че я искате в живота си и я включите съответно, нито една от страните никога не може наистина да „спечелят“ тази битка – точно както никога не можете да излезете победители в конфликти с кръвните си роднини. Най-лошото нещо, което можете да направите, когато напрежението ескалира, е да поставите ултиматум от типа „аз или тя“, както избира Лора в „Приятелката“ . „Това е разрушително – и е вид злоупотреба“, казва Аптър. „Казвате: „Или се съобрази с нуждите ми, или няма да имам нищо общо с теб“. Посланието е: „Не е безопасно да обичаш някой друг“ – и това е много разрушително послание, което родител може да даде на дете на всяка възраст.“

Реалистично погледнато, ще изпитваме случайни търкания със семейството на партньора си по същия начин, по който имаме кавги в нашето собствено. Всичко е въпрос на това как се възстановяваме. „Никоя връзка не е винаги в равновесие“, казва Аптър за разногласията, които възникват във всяко нормално домакинство. „Ще има малки проблеми. Ключът към справянето с тях е да знаеш, че да критикуваш някого за поведението му не е задължително да застрашаваш връзката. Можеш да се разделиш и след това да се поправиш. Тя е устойчива.“

Малко прошка тогава и малко гъвкавост и всички би трябвало да се разбират добре.