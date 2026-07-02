Силна първа вълна от кандидатури за селекцията 50 Best Products from Bulgaria

Б ългария все по-уверено пренаписва международния си имидж, излизайки отвъд рамките на традиционния фолклор и познатите символи. Това се потвърждава и от първата вълна кандидатури за селекцията 50 Best Products from Bulgaria, подадени само две седмици след старта на инициативата. Заявките разкриват впечатляващ спектър от родното производство - от високотехнологични и инженерни разработки до иновации в дизайна, хранително-вкусовата индустрия, здравето, грижата и продуктите за по-добро качество на живот.

Сред първите кандидатствали вече се открояват компании и брандове от различни сектори. Впечатление прави и балансът в профила на участниците. Рамо до рамо застават пазарни лидери, малки производители и прохождащи стартъпи. Тази динамика защитава една от основните тези на проекта - че международният потенциал не е функция единствено от мащаба на капитала, а се определя от качеството, автентичността и конкурентоспособността на самия продукт.

50 Best Products from Bulgaria е създадена с цел - да събере, селектира и представи пред международна аудитория български продукти, които носят стойност отвъд местния пазар. Проектът не е конкурс за популярност и не търси най-рекламираните марки, а продукти с ясно изразена идентичност, качество, иновация, устойчивост и потенциал да бъдат разпознати извън страната.

Селекцията обхваща пет основни категории - нови технологии, храни и напитки, здраве и грижа, дизайнерски продукти, дом и качество на живот. Кандидатстването е безплатно и остава отворено до 30 септември 2026 г. на официалния сайт на инициативата - 50best.bg. Една компания може да подаде повече от един продукт, включително в различни категории, ако те отговарят на критериите на селекцията.

След края на кандидатстването продуктите ще преминат през няколко етапа на оценяване. Първо ще бъде изготвена междинна селекция от по 30 продукта във всяка от петте категории, а след това ще бъдат определени финалните 50 - по 10 продукта във всяка категория. Първият етап ще бъде поверен на анонимно българско жури от 10 независими експерти, а финалните продукти ще бъдат оценени от международно жури от петима признати експерти в областта на технологиите, дизайна, храните, парфюмерийната индустрия, архитектурата и лайфстайла.

През пролетта на 2027 г. избраните продукти ще бъдат представени в специално бутиково англоезично издание, насочено към международна аудитория, инвеститори, институции, дипломатически мисии и бизнес организации. Проектът ще включва още официална церемония по представяне на селекцията и публична изложба.

Кандидатстването е безплатно и остава отворено до 30 септември 2026 г. на официалния сайт на инициативата - 50best.bg.