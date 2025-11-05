Любопитно

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

5 ноември 2025, 14:55
„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет
Източник: Getty Images

К огато принцеса Маргарет обявява на 31 октомври 1955 г., че прекратява годежа си с капитан от Кралските военновъздушни сили Питър Таунсенд, това слага край на сагата „ще се оженят ли или не“, която бе завладяла цяла Великобритания. Митът, останал след това, е за монарх, хванат в капан между чувствата и дълга, за безкомпромисно правителство и за 25-годишна жена, принудена да се откаже от мечтаната сватба с военен герой. Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд, пише ВВС.

Embed from Getty Images

„Вярвам, че решението ѝ беше напълно правилно при тези обстоятелства“, казва Таунсенд в предаването „Nationwide“ по Би Би Си през 1978 г., докато промотира автобиографията си – по ирония на съдбата на Свети Валентин. Но разсекретени правителствени документи, публикувани след смъртта на принцеса Маргарет, показват, че нейните възможности може да не са били толкова драстични, колкото дълго се е смятало.

Таунсенд е военен герой, отличен за участието си в битката за Британия. Роден през 1914 г., той постъпва в Кралските военновъздушни сили на 19 години. Сред подвизите му е и свалянето на първия немски бомбардировач над английска земя. През 1995 г. той разказва пред Би Би Си как на следващия ден е посетил в болницата ранения стрелец от самолета: „Помислих си, че това може да се случи на всеки от нас. Отидох да го видя, само за да кажа: ‘Все пак не сме истински врагове – ние сме хора.’“

Embed from Getty Images

По-късно самият Таунсенд е свален, но оцелява невредим. „Превърнахме се в закоравели убийци, които не мислеха за нищо друго, освен за унищожението на врага“, спомня си той.

След войната Таунсенд получава назначение в кралския двор – като конюш на крал Джордж VI, доверен офицер, отговарящ за церемониалните задължения и безупречното протичане на кралските събития. Скоро става близък със семейството и живее в имението на Уиндзор. Именно там младата принцеса Маргарет го забелязва през 1947 г. по време на обиколка в Южна Африка. Тогава тя е на 17, а той – близо два пъти по-възрастен и женен с две деца.

Embed from Getty Images

Ако отношенията им са се задълбочавали с времето, всичко е било пазено в строга тайна. През 2005 г. приятелката на Маргарет, лейди Джейн Рейн, споделя пред предаването „Timewatch“ на Би Би Си, че е станала свидетел на химията между двамата по време на лов в Балморал през 1951 г.: „Чувствах се като цариградско грозде – сякаш не бях на място. Те не се целуваха, не се държаха за ръце, но напрежението помежду им беше осезаемо“, казва тя.

Принцесата постепенно се превръща в бляскава светска дама, чиято личност и стил привличат вниманието на медиите по целия свят. Но през февруари 1952 г. я сполетява трагедия – любимият ѝ баща, крал Джордж VI, умира едва на 56 години. По-голямата ѝ сестра, Елизабет, е следваща на трона. На коронацията през 1953 г. репортер забелязва как Маргарет отмята прашинка от сакото на Таунсенд – малък жест, който предизвиква огромен медиен интерес. Малко след това, вече разведен, той ѝ предлага брак.

Кралица Елизабет обаче я моли да изчака една година, за да утихнат страстите. Съгласно Закона за кралските бракове от 1772 г., Маргарет се нуждае от кралско разрешение, ако иска да се омъжи преди навършване на 25 години, а след това – от одобрението на парламента.

Embed from Getty Images

  • Заточение в Брюксел

Както в много кралски истории, думата „развод“ е табу. Сър Алън „Томи“ Ласелс, личен секретар на кралицата, който е преживял кризата с абдикацията на Едуард VIII, настоява Таунсенд да бъде отстранен. „Сигурно е луд или покварен, ако си мисли, че може да се ожени за сестрата на главата на Англиканската църква“, казва той.

Капитанът е изпратен като военновъздушен аташе в британското посолство в Брюксел – на практика в изгнание. „Това беше леко дисциплинарна мярка“, спомня си той. През това време принцеса Маргарет се завръща на лондонската социална сцена, но чувствата между тях не угасват – двамата си пишат почти всеки ден.

На 21 август 1955 г. принцесата навършва 25 години – вече свободна да се омъжи за когото пожелае. Но цената би била висока. Ако се омъжи за Таунсенд, тя ще трябва да се откаже от правото си на наследяване, от годишната си издръжка от гражданския списък, от титлата „Нейно кралско височество“ и от членството си в кралското семейство.

Общественото мнение е разделено, а и в самата фамилия има противоречия. Крейг Браун, автор на биографията „Принцеса Маргарет, госпожо Дарлинг“, разказва как, когато кралицата майка се тревожи къде биха живели младоженците, принц Филип саркастично отвръща: „Все още е възможно да се купи къща, нали?“

„По време на 19 изключително тежки дни, обсаден от 100 репортери в един лондонски апартамент, трябваше да вземем решението“, спомня си Таунсенд.

На 31 октомври 1955 г. Би Би Си прекъсва обичайната си програма, за да прочете изявлението на принцесата: „Осъзнавам, че ако се откажа от правата си на наследяване, бих могла да сключа граждански брак. Но, имайки предвид учението на Църквата, че християнският брак е неразривен, и съзнавайки дълга си към Британската общност, реших да поставя тези съображения пред всички останали.“

Embed from Getty Images

  • Наистина ли е трябвало да избира?

Новият министър-председател Антъни Идън, който сам е преживял развод, вероятно е бил по-съпричастен към положението на Маргарет. Разсекретени през 2004 г. документи показват, че е бил възможен компромис – тя би могла да запази титлата и доходите си, ако се откаже от наследствените права и се омъжи с гражданска церемония.

Сред документите има и писмо на принцесата до Идън от август 1955 г., в което тя пише: „Само като го видя отново, ще мога правилно да реша дали да се омъжа за него или не.“

Бившият кралски кореспондент на Би Би Си Пол Рейнолдс коментира, че това писмо подсказва, че решимостта ѝ може би не е била толкова силна, колкото се е вярвало.

„Едва ли бях достатъчен, за да компенсирам онези сериозни, материални загуби, които принцесата щеше да понесе“, признава Таунсенд години по-късно. „Тя щеше да бъде лишена от почти всичко.“

Embed from Getty Images

  • Нови бракове и нови начала

След края на връзката им Таунсенд се връща в Белгия, където се жени за 20-годишната наследница Мари-Люс Джаман. През 1960 г. принцеса Маргарет се омъжва за фотографа Антъни Армстронг-Джоунс, който в деня на сватбата им получава титлата граф Сноудън. През 1978 г., три месеца след интервюто на Таунсенд за Би Би Си, принцесата става първият член на кралското семейство след Джордж I, който се развежда.

Макар съдбата да не им позволи да бъдат заедно, Таунсенд запазва топли спомени за нея. На въпроса как би реагирал, ако тя влезе в стаята, той отговаря: „Ще се радвам да я видя. И предполагам, че ако влезе, това ще е само защото и тя ще се радва да ме види.“

Принцеса Маргарет Питър Таунсенд Кралско семейство Забранена любов Британска монархия Кралски протокол
Последвайте ни

По темата

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 20 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 19 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 15 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 21 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 15 минути

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 1 час

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 1 час

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 1 час

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Свят Преди 1 час

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

България Преди 2 часа

Мъжът на 36 години е обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице

<p>Почина&nbsp;българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт</p>

Почина Силвия Стоянова – българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт

България Преди 2 часа

Тя отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

<p>Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)</p>

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026

България Преди 2 часа

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал на остров Ил д’Олерон; двама пострадали са в интензивно отделение, а нападателят – мъж на около 30 години, е арестуван след като оказал съпротива и бил обезвреден с електрошок

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Свят Преди 2 часа

Лондонската полиция арестува 31-годишен мъж за изнудване и притежание на огнестрелно оръжие; клубът оказва подкрепа на играча и семейството му

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 2 часа

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 3 часа

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

България Преди 3 часа

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Свят Преди 3 часа

"За среща между Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна"

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Свят Преди 3 часа

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 3 часа

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Раздялата между Реал Мадрид и Винисиус изглежда все по-реална

Gong.bg

Пуснаха билетите за квалификацията между България и Грузия

Gong.bg

България получи още 439 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg