Умоджа: Селото, в което мъжете са забранени

С амо на жени е разрешено да живеят в Умоджа - кенийското село, което е основано като убежище за оцелели от сексуално насилие.

Джейн казва, че е била изнасилена от трима мъже, облечени в униформи на Гурки. Тя пасяла козите и овцете на съпруга си и носела дърва, когато била нападната.

„Чувствах се толкова засрамена и не можех да говоря за това с други хора. Те направиха ужасни неща с мен“, споделя Джейн, а в очите й оживява болката от преживяното.

Тя е на 38 г., но изглежда значително по-възрастна. Показва дълбокия белег на крака си, където е била порязана от камъни, когато са я бутнали на земята. С тих, колеблив глас тя продължава разказа си.

„В крайна сметка казах на майката на съпруга ми, че съм болна, защото иначе трябваше да обясня нараняванията и депресията си. Лекуваха ме по традиционния начин, но не помогна. Когато тя каза на съпруга ми за изнасилването, той ме би с бастун. Така че избягах и дойдох тук с децата си.”

Джейн е жител на Умоджа - село в пасищата на Самбуру, в Северна Кения, заградено с ограда от тръни. Кози и пилета се разхождат наоколо, избягвайки бамбуковите рогозки, на които жените седят и правят бижута, които да продават на туристите. Пръстите им работят бързо, докато говорят и се смеят помежду си. Дрехи се сушат на обедното слънце върху колибите, направени от кравешка тор, бамбук и клонки. Тишината се нарушава от птичи песни - пронизителни, внезапни и славни. Това е едно съвсем типично село за Самбуру, с изключение на едно нещо – там не живеят мъже.

