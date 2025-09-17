Любопитно

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

Комедията е и последната роля на Васил Банов

17 септември 2025, 13:03
„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

Р ежисьорът Ивайло Пенчев, създал обичаните български заглавия, „Корави старчета“, „Летовници“, „Като за последно“ и „Чичо Коледа“, се завръща с нова вълнуваща история! Отличаван многократно за всички свои филми, той ще представи пред зрителите най-новата си лента – „РОЖДЕН ДЕН“. Комедията тръгва премиерно по кината в цялата страна на 7.11.2025 г. В главните роли ще видим Меглена Караламбова и неповторимия Васил Банов, за когото това остава последният филм, в който той участва преди да ни напусне на 78-годишна възраст. Заедно с тях, историята по сценарий на Божан Петров и Ивайло Пенчев, ще разкажат актьорите Свежен Младенов, Странимир Гъмов, Стефан Денолюбов и Милена Аврамова. Оператор на филма е Георги Челебиев. 

„Рожден ден“ е комедия за неочакваните срещи, абсурдната страна на живота и способността на хората да се променят – дори когато изглежда твърде късно. В центъра на разказа застават Баба Геновева (Меглена Караламбова), бившият затворник Васил (Васил Банов), трима приятели Сашо (Свежен Младенов), Краси (Странимир Гъмов), Любо (Стефан Денолюбов) и техният гениален план, който първоначално изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им. Житейските избори и перипетии, пред които са изправени, ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел, стопява различията помежду им и ги променя завинаги.

Филмът на Ивайло Пенчев е съвременна приказка, която засяга важни общочовешки теми като семейството, любовта, приятелството, прошката и смелостта да се изправиш срещу пошлостта и бездушието на обществото. Зад остроумния диалог и привидно смешните ситуации изградени върху интелигентния хумор, се крие дълбок размисъл за доброто у човека и силата на общата кауза. 

Вълнуващият сюжет на „Рожден ден“  вече спечели публиката и беше бурно аплодиран на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“, който по традиция се проведе през изминалия месец във Варна. Следващата среща на лентата със зрителите е на 20.09 от 18:00 часа в зала 1 на Фестивален и конгресен център Варна,  като част от конкурсната програма на 43-ото издание на фестивала „Златна роза“. А от 7 ноември 2025, филмът тръгва във всички киносалони в цялата страна.

Изпълнителен продуцент и режисьор на „РОЖДЕН ДЕН“ е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторското майсторство е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът на Стефан Бояджиев. Художник на продукция е Мирослав Маринов, а композитор на музиката към филма е Георги Стрезов. Участват актьорите Васил Банов, Меглена Караламбова, Свежен Младенов, Странимир Гъмов, Стефан Денолюбов, Милена Аврамова и др.

Линк към официалния трейлър в YouTube:

https://youtu.be/waWwbfYd35o

 

български филм комедия Меглена Караламбова Рожден ден Васил Банов кино премиера семейство фестивал Златна роза
Последвайте ни
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

pariteni.bg
Слабото търсене на EV кара Ford да съкрати 1000 човека в Германия

Слабото търсене на EV кара Ford да съкрати 1000 човека в Германия

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

България Преди 13 минути

"Нашата столица носи името на Божията премъдрост", каза той

<p>Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони</p>

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Любопитно Преди 22 минути

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

Зад дима: Истината за пушенето

Зад дима: Истината за пушенето

Любопитно Преди 1 час

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето"

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

<p>Радев: Борисов да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България</p>

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

България Преди 1 час

Президентът коментира и петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", по който депутатите дебатират в НС

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Свят Преди 1 час

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 1 час

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Любопитно Преди 1 час

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 1 час

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

<p>Биохакинг трикът на Кристен Бел наистина работи, казва диетологът</p>

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 1 час

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 1 час

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

Свят Преди 2 часа

"Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите.“

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 2 часа

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 2 часа

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 2 часа

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Защитник на Локомотив Пловдив мечтае за националния отбор

Gong.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Nova.bg

Започва инициатива за връщане на сънародниците ни в чужбина обратно в България

Nova.bg