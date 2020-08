Брад Пит и Дженифър Анистън отново заедно, макар и за кратко

Б рад Пит и Дженифър Анистън са готови да се съберат за първи път от години.

Двамата са сред последните холивудски звезди, подписали за участие във виртуално четене на сценария на филма от 1982 г. Fast Times At Ridgemont High.

Brad Pitt and Jennifer Aniston are among the stars who will take part in a table read of "Fast Times at Ridgemont High" https://t.co/446HHN16rD pic.twitter.com/4yz98A2BgV

Това ще бъде първият път, когато бившите съпрузи работят по общ проект, след раздялата им през 2005 г

Събитието се прави с благотворителна цел и ще бъде излъчено на живо в петък, като сред участниците са и Джулия Робъртс, Матю Макконъхи, Морган Фрийман и Шая Лебьоф.

Brad Pitt will have a rare collaboration with his ex-wife Jennifer Aniston when they reunite for a live table read of Fast Times At Ridgemont High, along with Julia Roberts and Matthew McConaughey https://t.co/dLNP2kiyv1