Първите богове на Земята: Мистерията на Анунаките и тайната на техния „ужасяващ блясък“

П реди Исус и Бога на евреите, преди Юпитер и Зевс, дори преди боговете на египтяните, е имало Анунаки. И доколкото можем да преценим, това е групата богове, които са били почитани в най-ранните цивилизации като шумерите, акадците, асирийците и вавилонците, пише Historic Mysteries.

В най-ранните писания за тях от шумерите от третото хилядолетие пр.н.е., съставени след акадския период, Анунаките са пантеон от богове, произлизащи от бога на небесата Ан и богинята на Земята Ки. Тяхната основна функция е била да диктуват съдбите на човечеството – традиция, която изглежда е започнала далеч назад в миналото.

Думата „Анунаки“ може да се преведе като „княжеско потомство“ на шумерски, но като термин тя остава слабо дефинирана. Също така има малко доказателства за точния брой на тези богове и техните различни функции, тъй като историческите текстове се различават един от друг. Въпреки това те са очарователни като първото „семейство“ богове в историята.

Името Анунаки произлиза от Ан, който е бил шумерският бог на небето. Вярвало се е, че потомството е резултат от връзката му с богинята на Земята Ки. Ки е идентифицирана и като шумерската богиня майка Нинхурсаг. От този съюз произлизат Анунаките, най-старият от които се е казвал Енлил – богът на въздуха и главен бог в шумерския пантеон.

Според шумерските вярвания небето и земята са били неразделни, докато не се появил Енлил. Той ги разделил на две и отнесъл земята, докато баща му Ан отнесъл небето. Но в историческите записи съществуват противоречия. Информацията за Анунаките идва предимно от литературни текстове, написани в много по-късен период.

Има малко преки доказателства в подкрепа на общото почитане на тези фигури в най-ранния период на човешката история. Предполага се, че това е така, защото всеки от Анунаките е имал свои собствени последователи, напълно отделни от останалите. Това не е по-различно от начина, по който гърците са почитали своите богове, фокусирайки се върху един или двама от тях – например Атина в Атина или Арес в Спарта.

Все още не е открит пример за изобразяване на Анунаките като цялостна група, но е имало случаи, в които двама или трима членове са били идентифицирани заедно. Боговете в древна Месопотамия са били почти изцяло антропоморфни и по този начин са проявявали човешки емоции, но се е смятало, че притежават изключителни сили и контрол над стихиите.

От техните описания става ясно, че тези божества са били смятани за огромни по размер и обикновено носели вещество, което ги е покривало с „ужасяващ блясък“. Това вещество, непознато за нас, е било наричано Мелам и е било носено от герои, гиганти и царе.

Древните шумери вярвали, че техните богове живеят на небето, но посещават Земята, използвайки статуите, издигнати в тяхна чест. Поради това статуите на боговете са били обект на постоянни грижи, като жреците са били посветени на поддръжката им. Тези жреци са организирали празненства и са отговаряли за обличането на фигурите. Храмът на боговете е бил тяхната резиденция на Земята. Статуите са напускали храма само при специални случаи, като религиозни празници или война.

Оригиналният мит?

Най-ранната писмена употреба на термина Анунаки идва от надписи от времето на шумерския цар Гудеа от Третата династия на Ур (около 2144 г. пр.н.е. – 2124 г. пр.н.е.). Терминът се прилага най-вече за по-могъщите богове, преки потомци на Ан. Той се отнася до седемте божества, които определят съдбите: Ан (небе), Енлил (въздух), Енки (вода), Нинхурсаг (земя/планина), Нанна (луна), Уту (слънце) и Инана (любов и война).

Няма пълен списък на оцелелите Анунаки, а като сплотена група те се споменават само в литературни текстове. Шумерските източници са непоследователни при описанието на пантеона. Те не са единодушни относно броя им или божествените им роли. Всяко божество е било свързано с определен град и е защитавало неговите жители.

В един текст се твърди, че е имало над 50 Анунаки, свързани с град Ериду. В историята за слизането на Инана в Долния свят обаче те са само седем и действат като съдии срещу богинята, опитала се да завладее подземното царство. Освен това тези божества са били свързани със специфични небесни тела. Инана е планетата Венера, Уту е Слънцето, а Нанна – Луната. Ан е свързан със звездите, Енлил – със звездите на северното небе, а Енки – с тези на южното.

Поради мистериозната им природа, около Анунаките неизбежно се появяват сложни конспиративни теории. Някои вярват, че те са били извънземни, посетили планетата, и че историите за тях са създадени, за да обяснят технологичното им присъствие. Дейвид Айк, британски конспиролог, предполага, че Анунаките са влечугоподобни повелители и че арийската раса произлиза от тях. Това е част от неговата теория, че светът се контролира от гущери, маскирани като световни лидери.

Въпреки това тези теории изглеждат малко вероятни. Забележително е, че тези богове имат прилика с онези, открити в Гърция много по-късно. Възможно е гръцкият пантеон да е еволюирал от шумерските Анунаки. Доколкото можем да преценим, това са били първичните прототипи на политеизма.