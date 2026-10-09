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„Призрачни частици“ на 1,6 км под земята могат да пренапишат геологията

Данни от подземна лаборатория в Канада загатват, че земната мантия не е равномерно смесена - хипотеза, която може да пренапише теориите за вътрешността на нашата планета

9 октомври 2026, 06:28
„Призрачни частици“ на 1,6 км под земята могат да пренапишат геологията
Източник: iStock

У чени, изследващи невидими „призрачни частици“ на повече от 1,6 км под земната повърхност, попаднаха на изненадващи улици. Новите данни от изследването загатват, че Земята може да се нагрява неравномерно отвътре, пише Quanta Magazine, съобщи The Post.

Ако констатациите се потвърдят, това ще означава, че радиоактивната материя в дълбините на планетата е концентрирана в определени зони повече, отколкото в други. Подобно разкритие разбива едно от най-базовите допускания в съвременната геология - че скалите в земната мантия са хомогенно смесени като в гигантска тенджера с супа.

Невидимото гориво на планетата

Земната мантия е дебелият слой от горещи, бавно движещи се скали между земната кора и нейното ядро. Топлината от естествения разпад на радиоактивните елементи кара тези скали да се движат, поддържайки планетата „жива“ - именно тази енергия задвижва земетресенията, вулканите и магнитното поле, което ни защитава от космическата радиация.

При този процес се отделят геонеутрино - субатомни частици, известни във физиката като „призрачни частици“. Те са толкова нищожни, че преминават през цялата планета без препятствия (трилиони от тях преминават през телата ни всяка секунда), а улавянето им е изключително трудно. Досега в цялата история са регистрирани едва неколкостотин подобни събития.

Канадският пробив и географският пъзел

През ноември миналата година подземната лаборатория SNOLAB в Канада успя да улови около 50 геонеутрино - първите, регистрирани някога в Западното полукълбо. До този момент единствените лаборатории, постигали това, бяха в Япония (през 2005 г.) и Италия (през 2009 г.).

Шокиращото за изследователите е, че и трите точки на планетата отчитат коренно различни нива на сигнала:

  • Италия: Отчита високи нива на геонеутрино.
  • Япония: Отчита ниски нива.
  • Канада: Отчита средни стойности между двете.

„Това може да е първият намек, че земната мантия не е хомогенна. Възможно е в дълбините да съществуват структури, които да концентрират определени видове елементи“, обяснява Марк Чен, астрофизик от Queen's University.

Геохимикът Уилям Макдънъл от Китайската академия на науките допълва, че ако приемем данните буквално, Западното полукълбо може да съдържа значително повече радиоактивен материал от Изшечното. Въпреки това учените остават предпазливи, тъй като за окончателни изводи са нужни още измервания.

Поглед към „мистериозните континенти“ в ядрото

Геолозите отдавна знаят за съществуването на две аномални структури с размерите на континенти, разположени дълбоко край земното ядро - едната под Африка, а другата под Тихия океан. Новите измервания на „призрачните частици“ могат най-накрая да дадат отговор за техния състав и роля.

Очаква се скоро отговори да даде и гигантският нов детектор JUNO в Китай, който ще претегли събраните данни и ще потвърди дали географската разлика в радиоактивността е реалност, или грешка в изчисленията.

Източник: The Post    
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