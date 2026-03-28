Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Н а 28 март Българска православна църква отдава почит на свети Боян-Енравота, както и на преподобните Иларион Нови и Стефан Изповедник.

Свети Боян, известен и като Енравота, е син на българския владетел хан Омуртаг. В епоха, когато българите все още изповядвали езическата вяра, той проявил интерес към християнството — религия, свързвана с тогавашния противник на държавата, Византийската империя. Именно поради тази причина, въпреки че бил първороден син, Енравота не наследил престола.

След възкачването на по-малкия му брат хан Маламир, Енравота поискал да бъде освободен плененият византийски духовник Кинам и да му бъде даден. Под негово влияние той приел християнската вяра и получил името Боян. Това решение обаче предизвикало недоволството на владетеля. След като отказал да се отрече от новата си вяра, Боян бил осъден на смърт и обезглавен около 833 г., превръщайки се в първия български християнски мъченик. Според Теофилакт Охридски, преди гибелта си той предсказал бъдещото покръстване на българския народ — събитие, което се осъществява десетилетия по-късно при княз Борис I.

На този ден се почита и паметта на преподобния Иларион Нови, живял през VIII век във времена на религиозни спорове във Византия. Той приел монашеството още млад и се утвърдил като духовен наставник, известен със своята твърда защита на почитането на иконите. По време на управлението на императорите Лъв III Исавър и Константин V Копроним, когато иконоборството било официална политика, манастирът му бил опожарен, а монасите — подложени на гонения. Самият Иларион бил изпратен на заточение, където завършил живота си като изповедник на вярата.

Преподобният Стефан Изповедник също живял в период на иконоборчески гонения — в края на VIII и началото на IX век, при управлението на Лъв V Арменец. Той избрал монашеския път още в младостта си и се отличавал с аскетичен живот и духовна отдаденост. Заради своята непоколебима защита на иконопочитанието бил хвърлен в тъмница, а по-късно — изпратен в изгнание, където починал след дълги страдания.

На 28 март имен ден празнуват Боян, Бояна, Бойко, Бойка, Бойчо и Албена. Името Боян има прабългарски произход и се свързва със значението „воин“.

Любопитен факт е, че свети Боян-Енравота се счита за духовен предвестник на покръстването на България — ключов момент в историята, който поставя основите на християнската култура и книжнина в страната и я приобщава към европейската цивилизация.