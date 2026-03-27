Почитаме паметта на св. мъченица Матрона Солунска – сирачето, което не предаде Христа

Матрона била възпитана и се стараела да бъде вярна на Христовото учение за любов към всички хора, дори и към враговете си

Ч естваме паметта на света мъченица Матрона Солунска.

Света Матрона живяла през трети век в град Солун. Тя била момиче сираче и работела като слугиня в къщата на един виден гражданин, служител на римската власт. Жената на този човек била юдейка на име Падила. Тя непрекъснато хулела Матрона заради нейната вяра в Иисус Христос, дори я принуждавала да се отрече от вярата си в Христос и да приеме вярата на господарите си.

Но кротката Матрона вярно и усърдно служела на своята господарка, без да й възразява на хулите и тайно се молела на Христос Бог. Тя така била възпитана и се стараела да бъде вярна на Христовото учение за любов към всички хора, дори и към враговете си. Един ден господарката й узнала, че докато тя ходела в синагогата, Матрона скришом от нея ходела на християнско молитвено събрание. Това много я подразнило и тя най-строго наказала слугинята си. А в онези времена властта на господарите над слугите им била почти неограничена.

След това Падила започнала зорко да следи къде ходи Матрона и щом установила, че момичето продължава да ходи на християнските богослужения, решила да я откаже завинаги. Подложила я на жесток побой с камшици и я затворила в подземието на господарската къща. Там я държала вързана, без храна и вода. Изтезанията продължили дни наред, като господарката постоянно настоявала Матрона да се отрече от своята вяра. Тези настоявания тя обосновала и с императорския указ за почитане на езическите божества, особено на Юпитер (Зевс по гръцки) и на личността на императора, който бил обожествяван приживе. Но Матрона не можела и да си помисли да се отрече от Иисус Христос. Господарката повторила дни наред тези наказания, докато най-после чрез глад и побой тя погубила девойката. Тогава взели тялото на светата мъченица и го захвърлили извън стените на града. Християни прибрали тялото й и го погребали с почит.

