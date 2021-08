Песен на Metallica премина 1 млрд. гледания в YouTube

К липът към хитовата песен "Nothing Else Matters" на групата Metallica премина границата от 1 милиард гледания в YouTube, съобщи Лаудуайър, цитиран от БТА.

Това е едно от многото постижения в почти 40-годишната кариера на метъл гигантите,

които имат осем награди "Грами" и са продали над 125 милиона копия от албумите си по света.

Музикалното видео към "Nothing Else Matters" е качено в платформата за видеосподеляне през октомври 2009 г.

Предвид факта, че рок и метъл групи рядко прекосяват знаковата граница

от 1 милиард гледания в YouTube, през последните 13 месеца беше отчетен "бум" на подобни постижения.

За този период бариерата преминаха "Linkin park" с клипа към парчето "In the End", System of a Down с "Chop Suey" и Bon Jovi с "It's My Life".

