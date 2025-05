Може ли ЕС да укрепи Черно море преди Путин да удари пак?

Е вропейският съюз представи в сряда нова стратегия за Черно море, която ще позволи на региона по-ефективно да транспортира тежка военна техника на фона на нарастващата руска заплаха в Източна Европа, предаде Politico .

„Сигурността в Черно море е от съществено значение и за европейската сигурност“, заяви върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас на пресконференция, добавяйки, че тя в момента е подкопана от тоталната война на Кремъл в Украйна и хибридните атаки срещу морската инфраструктура.

Според еврокомисарката Марта Кос стратегията е и отговор на „геополитическите предизвикателства“ в свят, в който „зависимостите се превръщат в оръжие“. Черно море е мост към Южен Кавказ и Централна Азия и представлява жизненоважна артерия за търговията с енергийни ресурси и храни, подчерта тя.

Регионът на Черно море беше дестабилизиран от руската инвазия в Украйна, като широкомащабното използване на мини и военни действия възпрепятстваха движението на стоки. Освен това източноевропейските държави се опасяват от нови прояви на агресия от страна на Москва извън Украйна и настояват за засилване на отбранителните си способности.

Румъния и България са страните от ЕС с излаз на Черно море, като Съюзът ще инвестира в модернизация на регионалната инфраструктура – включително пристанища, железопътни линии и летища – за да може тя да поема тежко военно оборудване. Това ще помогне да се гарантира, че „войските ще бъдат там, където и когато са нужни“, заяви Калас.

