Опасност във вечния лед: Факторът X, за който знаем твърде малко

У чените са все по-загрижени, че вирусите, събудени след десетки хиляди години, пазени досега във вечно замръзналата земя, може да са знак за по-лоши неща, които ни предстоят, за това предупреждава Пандора Девън пред Newsweek.

„Има фактор X, за който наистина не знаем много“, каза пред Девън, специалист по инфекциозни болести от университета Umeå Birgitta Evengård.

Колкото и спекулативни да са такива бъдещи заплахи, това, което изследователите са открили през последните години, изисква сериозно обмисляне на подобряването на наблюдението и изследването на потенциални странични ефекти в Арктика.

Благодарение на начина на действие на инфекциозните болести, повечето епидемии вероятно ще дойдат от нов източник, като например популация от диви животни. Проучванията показват, че огнищата на зоонозни заболявания се увеличават, както по брой, така и по разнообразие, като се очаква смъртните случаи да продължат да нарастват средно с близо 10 процента всяка година.

Статистика като тази дори не взема под внимание пикове, причинени от катастрофални събития като COVID-19, които също се очаква да се случват с по-голяма честота, тъй като климатът се променя и хората навлизат в по-голямо разнообразие от животински местообитания.

Докато в историята има примери за болестите, които се разпространяват от един гостоприемник на друг през космоса, възможността патогенът да направи огромен скок във времето е нова територия за изследователите.

И все пак има солидни причини да се подозира, че е възможно и дори вероятно.

През 2016 г. е станало ясно, че антраксът е отговорен за смъртта на повече от 2000 северни елена и един човек в слабо населената Ямало-Ненецка област в северозападен Сибир. Смята се, че произходът на това конкретно огнище е заразен животински труп, който бил дълго замразен в сибирския лед.

