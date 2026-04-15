Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

П оявата на изненадващ гост ще наелектризира обстановката в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Годеникът на Трифонова - Елвин ще се появи неочаквано по време на вечерната резервация и двамата ще проведат откровен разговор за своето минало, настояще и бъдеще.

Преди градусите в Кухнята на Ада да се покачат, Сините и Червените ще се отправят към Шумен за пореден сблъсък на колела. Там те ще приготвят авторски специалитети, почитащи традициите на региона в пивоварството. Загубилите ще определят един номиниран и ще вземат участие в следващия заплетен мастърклас.

Тази седмица своите умения и майсторски рецепти ще демонстрира едно от най-разпознаваемите лица на италианската кухня в България - шеф Лео Бианки. Неговата рецепта ще изисква прецизност и внимание към детайла, които ще донесат ценен имунитет за един от участниците. В края на вечерта, една куртка ще бъде свалена завинаги.

Как ще премине разговора между Трифонова и Елвин, кой ще се доближи само на крачка от Черните куртки и чия приказка в Hell’s Kitchen ще завърши, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

