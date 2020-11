Кит едва не погълна две жени на каяк (видео)

Г ърбат кит едва не погълна две жени на каяк край Авила бийч, Калифорния.

Джили Максорли и приятелката й Лиз Котриъл от калифорнийския град Сан Луис Обиспо се отправили с каяка си да наблюдават китове в близост до брега на Авила бийч. Морските бозайници се намирали на десетина метра от тях.

Неочаквано американките попаднали сред голям рибен пасаж и един китовете се насочил директно към лодката на жените. Той се надигнал над водата и тупнал с разтворена паст точно пред каяка.

Astonishing moment humpback whale nearly swallows two kayakers pic.twitter.com/LLHFX2WF50

Лиз Кортиъл разказа, че лицето й се озовало право пред главата на кита и тя също паднала във водата. И двете жени благополучно изплували на повърхността и на помощ им се притекли спасители. Те си помислили, че китът е глътнал лодката, но каякът също се появил скоро и двете приятелки доплавали с него до брега.

Whale, that was close!: California kayakers nearly swallowed by humpback https://t.co/YZbx8xcGI0