Сив кит преплува половината свят и постави рекорд

В южната част на Атлантическия океан е забелязан кит, който е преплувал поне 20 000 километра по време на миграция, прекосявайки половината свят, пише сп. "Кърънт байолъджи".

Сивият кит (Eschrichtius robustus) е видян край бреговете на Намибия още преди осем години. За учените това се оказва доста странно, въпреки че се случва да се появяват на юг в Атлантическия океан, сивите китове обикновено не напускат северното полукълбо.

Озадачените учени са взели тъканни проби от кита и са анализирали неговата ДНК. Оказало се, че той принадлежи към застрашена популация, обитаваща крайбрежието на Източна Азия.

Това означава, че китът е изминал поне 20 000 километра, за да стигне до бреговете на Намибия. Обиколката на Земята е малко над 40 000 километра, припомнят учените.

Изследователите окачествяват пътешествието на кита като абсолютен рекорд за гръбначни животни, живеещи във вода. На сушата рекордното постижение принадлежи на вълк, изминал над 7000 километра.

