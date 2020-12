Гърбат кит заснет пред Статуята на свободата

Г ърбат кит беше хванат в кадър пред Статуята на свободата и други забележителности в Ню Йорк, докато „посещавал” пристанището на Голямата ябълка. Американската брегова охрана потвърди случката, съобщава агенция Ройтерс.

Атлантическото крайбрежие на САЩ се намира на миграционния път за китовете. През последните години повече от дузина са били наблюдавани във водите около Ню Йорк, сочат официални данни.„

Снимки на едрия морски бозайник са направени от фотографа Бьорн Килс, който е собственик на местна компания за лодки. Той разказа, че редовно вижда други морски обитатели, като тюлени, в пристанището, но рядко се срещат китове от океана. Последният път, когато той видял такава „визита”, бил през 2016 година.

Номинираният за награда "Еми" фотограф, Килс е главен изпълнителен директор на New York Media Boats, която осигурява обиколки на града по вода. Той също така снима морски диви животни и помага на научните изследователи с мониторингова работа.

При конкретния случай Килс се изстрелял с апарат в ръка към една от лодките си, след като чул съобщения за наличие на кит в района. След двучасово търсене в крайна сметка имало „среща” близо до остров Елис.

По това време на годината пристанището обикновено се пълни с вид риба, с която се хранят гърбатите китове. Това е, което привлича океанските великани толкова близо до града, подозира Килс.

