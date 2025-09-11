Любопитно

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума"

Фестивалът за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика е с вход свободен

11 септември 2025
MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума"
Н а 17 и 18 септември 2025 г. в парк „Хиподрума“ в София ще се проведе четвъртото издание на MustArt Short Film & Music Fest – уникален фестивал за млади режисьори, музиканти и продуценти. Събитието е с вход свободен и ще се състои на открита сцена зад Общински културен институт „Красно село“, под патронажа на кмета на София Васил Терзиев.

Сред членовете на журито тази година са Борислав Чучков, продуцент от Chouchkov Brothers, Ники Илиев – режисьор, актьор и сценарист, Александър Сано – актьор и продуцент, певицата Мона, както и режисьор и продуцент Кирил Кирилов – Кико. Те ще оценяват младите участници и ще ги подкрепят със своя опит в рамките на фестивала.

„С удоволствие приемам предложението да бъда патрон на MustArt Fest – фестивалът, посветен на филмовите и музикални творци. Убеден съм, че подобни инициативи са от ключово значение за насърчаване на творческия потенциал на младите хора и за превръщането на София в сцена за съвременно изкуство и нови гласове“, споделя кметът на София и патрон на събитието Васил Терзиев.

Програмата на MustArt включва три модула. В конкурсния концерт на открито ще бъдат представени авторски музикални проекти от новата вълна български изпълнители. Победителят ще получи логистична и техническа подкрепа на стойност над 10 000 лв.

„Кино под звездите“ представя селекция от силни и смели късометражни филми, прожектирани на открито пред публика и жури. Третият модул – „Кино Надпревара“ – включва заснемането на седем нови български късометражни филма в рамките на седем дни. Те се реализират с техническата подкрепа на киностудио B.U.F.O и Аудиовидео Орфей, които осигуряват менторска подкрепа от доказани професионалисти и се представят премиерно на фестивала.

MustArt е създаден с мисията да даде шанс на млади творци, които нямат достъп до техника, сцена и професионална подкрепа. От създаването си досега фестивалът е продуцирал 25 късометражни филма и множество музикални проекти, част от които вече имат международни участия и награди. Събитието е форум за обмен на идеи, творческа енергия и вдъхновение между поколенията като целта е да отсее най-добрите в сферата. 

Организатор на фестивала е сдружение „МъстАрт“, в партньорство с Общински културен институт „Красно село“, киностудио B.U.F.O, Българския филмов институт, Аудиовидео студио „Орфей“, НАТФИЗ, Нов български университет.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепата на Национален фонд “Култура” и Столична община. 

NOVA е медиен партньор на фестивала.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

17 септември 2025 г.
Парк „Хиподрума“, зад ОКИ „Красно село“

17:00 – 20:00: Концерт на открито с новите гласове на България
Изпълнения на 5 от селектираните участници от конкурса за авторска българска музика.

20:30 – 22:00: Късометражно кино в лятна нощ – блок 1
Прожекция на 4 избрани филма от конкурса за Най-добър късометражен филм.
След прожекциите – групова дискусия с режисьорите, модерирана от Девина Василева.

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ЕДИН МАТРАК | 22 мин
АВТОПОРТРЕТ | 16 мин
СИЛВИЯ ИСКА ДА ИГРАЕ | 24 мин
И В ЗДРАВЕ И В БОЛЕСТ | 7 мин

22:00 – 23:00: Късометражно кино в лятна нощ – блок 2

Още 3 филма от конкурса и разговор с техните създатели.

18 септември 2025 г.
Парк „Хиподрума“ – Вход свободен

10 СЕКУНДИ | 6 мин
ЧЕРНО КУЧЕ | 22 мин
КОТКА И МИШКА | 19 мин

18 септември 2025 г.

17:00 – 20:00: Концерт на открито с новите гласове на България

Изпълнения на останалите 5 селектирани участници от конкурса за авторска българска музика.

20:00 – 21:30: Официална церемония по награждаване

Журито ще връчи отличия в категориите:
– Най-добър късометражен филм
– Победител в Кино Надпреварата
– Най-добра авторска песен

22:00 – 23:00: Прожекции – КИНО НАДПРЕВАРА

Прожекция на 5-те късометражни филма, създадени за 1 седмица по време на КИНО НАДПРЕВАРАТА на МustArt Fest.
Победителят ще получи пълно техническо обезпечаване за следващия си проект.
След прожекцията – дискусия с екипите.

Проекти:

20 | режисьор Симона Александрова
ОЗИРИС | режисьори Лора Маркова и Петър Райжеков
АБСТРАКТНИ ЧОВЕЧЕТА | режисьор Георги Георгиев
ВАЛЕРИАН | режисьор Фин Еванс
КАТАПУЛТ: КУРИЕРКИ | режисьори Яница Вангова и Виктория Богомилова

Източник: MustArt Short Film & Music Fest    
