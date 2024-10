Какво причинява мистериозните шумове от „небесни земетресения“, които се чуват по целия свят

С транни звуци са чути в различни части на света.

На различни места хората съобщават за странни, силни звуци, които сякаш идват от небето, пише Iflscience.

Има места по света, на които звуците се чуват редовно.

В делтата на Ганг и Бенгалския залив те са известни като Bansal guns (Бансалски оръдия); в Шикоку, Япония, като "ян"; в Белгия като Mistpouffers (силен бумтящ звук, идващ от небето). Често хората ги наричат "небесни земетресения".

Подобни шумове се чуват особено често и близо до езерото Сенека в района на Фингър Лейкс (група от 11 езера) в Ню Йорк. Известни като Seneca Guns (Оръдията на Сенека), звуците са толкова силни, че понякога предизвикват вибрации в сградите и тракания на врати и прозорци, пише Natonal Geographic.

В продължение на стотици години в САЩ се съобщава за неидентифицирани шумове от бум. Понякога те са придружени от земетресения, а понякога не - чути са по време на земетресенията в Ню Мадрид през 1811-1812 г. и до януари 2020 г. Често се описват като „бързащ“ или „търкалящ се“ звук, а понякога се свързват по-скоро с ниски температури, отколкото със земетресения.

Известно е, че силните шумове от блъскане се появяват особено често в близост до езерото Сенека в района на Фингър Лейкс, щата Ню Йорк. Звуците са толкова силни, че понякога дрънчат прозорци и врати, и водят началото си от земетресението в Чарлстън през август 1886 г., когато тези звуци са били чути няколко седмици след събитието и са съвпадали с многобройните вторични трусове.

Mysterious "Skyquake" Noises Heard Around The World, And Nobody Knows What They Arehttps://t.co/y1ORveTN0q