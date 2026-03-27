Мистерията на „синия камък“: Как един евтин сувенир се оказа научен феномен

П рез 1995 г. Природонаучният музей в Лондон (Natural History Museum) се изправя пред загадка. В ръцете на експертите попада доста привлекателно, триъгълно, но в крайна сметка мистериозно парче син минерал.

То е предадено на институцията от телевизионната водеща Ана Грейсън. Подаръкът е поверен на екип от експерти, ръководен от покойния д-р Гордън Креси, пред които предстои сериозна работа.

Синият минерал не приличал на нищо, което били виждали дотогава. Той бил толкова уникален, че специалистите започнали да подозират, че е напълно непознат за науката. И така, какво представлявал той всъщност?

Когато Грейсън купува минерала през 1980 г., той ѝ е продаден като „лапис лазули“ от собственик на сергия близо до Фес, Мароко. Регионът е известен със своите минерали, но Грейсън – самата тя геолог – не била убедена в "самоличността", която ѝ била дадена.

Затова тя посетила „ден на отворените врати“ в музея, където посетителите били канени да носят екземпляри за идентификация. Камъкът на Грейсън предизвикал такова любопитство, че екипът на Креси го анализирал в продължение на повече от година.

Meaning 'blue sky' in Greek due to its intense blue colour, Aerinite was first named in 1876, but its complex structure wasn't determined until 2004. — Natural History Museum (@NHM_London) March 18, 2026

Когато изследователите са изправени пред минерал с неизвестен произход, синхротронното рентгеново лъчение може да бъде много разкриващо. То изстрелва електрони по кръгова траектория с почти скоростта на светлината, създавайки интензивни рентгенови лъчи, които се анализират, за да се установи идентичността на пробата.

Резултатите? Аеринит!

Въпреки че е изключително впечатляваща, находката означавала, че пробата не е неоткрит досега материал. Аеринитът е описан за първи път още през 1876 г. Името му идва от гръцката дума за „синьо небе“, а цветът му се създава от начина, по който пренася електрони между железните атоми.

Камъкът на Грейсън бил съставен от милиони кристални влакна с размер под 1/10 000 от милиметъра. Вериги от железни йони $Fe^{2+}$ и $Fe^{3+}$ преминават по дължината на тези влакна, улеснявайки трансфера на електрони. Този механизъм означава, че светлината се абсорбира, когато удари минерала, така че в зависимост от ъгъла, под който го гледате, аеринитът може да изглежда безцветен или яркосин.

Сега, 30 години след първия си анализ, пробата от аеринит се завръща в музея. През това време екип, ръководен от Джордан Риус в Барселона, установява уникалната атомна подредба на аеринита, но самата проба помага и за идентифицирането на няколко други анонимни минерални образци в колекцията на музея.

„Тази работа е доказателство за това как проучванията на минералното царство движат технологичния и аналитичен напредък, който на свой ред подкрепя изследователите по целия свят в разкриването на тайните на нашия природен свят“, казва д-р Пол Шофийлд от Природонаучния музей. „Нашето разследване на този син минерал привлече голямо обществено внимание и се оказа жизненоважно за работата на екипа по минералогия при класифицирането на други екземпляри.“

„Фантастично е да видим тази проба обратно в музея. Тя предизвика такова вълнение, когато Ана я донесе. Работата с Гордън за измерването и разбирането на уникалните свойства на аеринита ни отведе в много различни лаборатории в страната. Беше вълнуващо време – истинско пътешествие на научно откритие.“

Ако случайно сте в Лондон, синята проба от аеринит вече е изложена в Галерията за минерали на Природонаучния музей – достъпът до нея е свободен за посетителите на музея.