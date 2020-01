Мегзит - от кои привилегии не се отказват Меган и Хари

Н овината, че принц Хари и херцогиня Маркъл ще се откажат от ролята си на висши членове на британското Кралско семейство и да станат финансово независими, се превърна в една от топ темите в последните дни.

Започнаха да се появяват всякакви слухове за реакциите на различните членове на кралската фамилия, както и всевъзможни варианти с какво точно двете кралски особи ще се занимават, от какви привилегии се отказват, както и кои ще запазят.

ВИЖТЕ КРАСИВИ СНИМКИ НА КРАЛСКАТА ДВОЙКА

Принц Хари и Меган представиха намерението си да снижат статута си в британското кралско семейство. В своето обръщение те подчертаха, че искат да бъдат "финансово независими", но двойката запазва по-голямата част от приходите и привилегиите си и ще може да печели от известността си, съобщи АФП.

Веднага след като обявиха новината, херцогът и херцогинята на Съсекс публикуваха подробности за новото си финансово положение.

Това е начин да се избегне чувствителната тема за цената на монархията - самата тя много популярна - и подновяващите се критики за начина им на живот. Изявлението отприщи нов порой от нападки в пресата, защото обявената финансова независимост е много относителна.

От какво се отказват

Хари и Меган се отказват от дяла си от кралската субсидия, плащана на кралицата за представителните й функции, както и на тези на членове на семейството й, за служителите й и поддръжката на Бъкингамския дворец. Тя е около 82 милиона лири за финансовата 2018 г. - 2019 г., но какви са индивидуалните дялове, не е известно.

Субсидията се изчислява според доходите от управлявлението на имотите на британската корона. Тази сума обаче е едва 5 процента от доходите на Хари и Меган.

Искри прехвърчат в кралския двор. Какво се случва между Уилям и Хари?

Какво запазват

Останалите 95 процента от доходите им се отпускат от принц Чарлз от херцогството Корнуол, което е частно имение, ползвано от 15-и век. Освен земите - 53 000 хектара, към него има и финансови инвестиции. Активите му през 2018 г. -2019 г. са почти милиард лири, а печалбите - над 20 милиона лири. Около 5 милиона лири (5,9 милиона евро) се превеждат ежегодно на двамата сина на принц Чарлз - принцовете Хари и Уилям, посочи в. "Таймс".

Хари и Меган не съобщават, че ще се откажат от тези средства.

Остава да се разбере реакцията на принц Чарлз, чието мнение за оттеглянето им още не е известно.

Двамата съпрузи искат за запазят титлите си, както и да продължат да използват резиденцията си Фрогмор хаус "с позволението" на кралицата, която е неин собственик. Резиденцията беше ремонтирана за 2,4 милиона лири за сметка на данъкоплатците, преди те да се нанесат в нея.

"Дори кралицата няма такива изисквания"

Ще работят, но какво точно ще правят

Като се отказват от кралската субсидия, Хари и Меган получават свободата да печелят пари. За тази двойка, към която има голям интерес (а и която е доста богата), това не би трябвало да е проблем. Те могат да се оттдадат на благотворителни бизнес проекти.

"Активите им като бивша актриса за херцогинята и бивш военен за херцога са много продаваеми" - пише в. "Дейли телеграф", като дори подхвърля, че Меган може да изпълни собствената си роля в сериала "Короната". Възможно ли е обаче Меган да се завърне в киното - тепърва предстои да разберем.

Кой ще плаща за пътуванията и охраната им

Ако Хари и Меган плащат за частните си пътувания, както твърдят на сайта си, че искат да продължат "да подкрепят" кралица Елизабет Втора и да правят официални посещения, които обаче са финансирани от кралската субсидия.

Статутът им на знаменитости им дава право на въоръжена охрана от британската полиция. В това отношение не е предвидена промяна.

Бърза реакция

Род Стюарт разкритикува Меган и Хари

Междувременно от управата на музея на "Мадам Тюсо" в Лондон официално обявиха решението си да отделят восъчните фигури на Меган Маркъл и принц Хари от тези на кралското семейство. До този момент всички членове на фамилията бяха подредени заедно в легендарния музей, съобщава NOVA.

"Както и останалият свят ние също реагираме на новината за оттеглянето на принц Хари и Меган от кралското семейство", казва Стийв Дейвис, генерален мениджър на музея.

"От днес, восъчните фигури на Меган и Хари няма да присъстват в комплекта на Кралското семейство. Като едни от нашите най-обичани и популярни фигури, те ще останат в музея като важен експонат, докато всички ние ставаме свидетели на интересното им бъдеще", добави Дейвис.

Преди разместването фигурите на Хари и Меган стояха до тези на кралицата, принц Филип, Уилям и Кейт.

Интересен факт за фигурите е, че за направата на всяка една от тях са похарчени грубо по 150 000 паунда.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ С КАКЪВ ТОАЛЕТ БЕ МЕГАН ЗА ПЪРВАТА СИ ИЗЯВА ПРЕЗ 2020

We’ve got to respect their wishes 🤷‍♂️ #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd