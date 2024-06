8 войници загинаха при "оперативна дейност" в южната част на Газа

И зраелската армия съобщи, че осем войници са били убити в южната част на Газа "по време на оперативна дейност".

Според израелските медии, войниците са загинали в град Рафах при експлозия на бронирания автомобил, в който са се намирали.

23-годишният капитан Васем Махмуд и седем други войници са "паднали по време на оперативна дейност в южната част на Газа".

