"Справедлив мир възможно най-бързо": Зеленски с призив на първата украинска мирна среща на върха

У краинският президент Володимир Зеленски изрази надеждата си за постигане на "справедлив мир възможно най-бързо" в началото на първата украинска мирна среща на върха, която се провежда в Швейцария без участието на Русия, предаде АФП.

"Всичко, което бъде договорено (на тази среща на върха), ще бъде част от процеса на постигане на мир, от който всички ние се нуждаем", заяви Зеленски и добави: "На тази среща на върха ще видим как се създава история".

Участват около 90 държави, но амбициите на срещата на върха са ограничени поради отсъствието на Русия и Китай.

"Заедно правим първата стъпка към справедлив мир", заяви украинският президент и добави, че "светът е по-силен" от Владимир Путин.

Руският президент де факто поиска капитулацията на Украйна преди каквито и да било мирни преговори.

"Това, от което се нуждаем, не е диктуван мир, а справедлив и равноправен мир, който отчита целостта и суверенитета на Украйна", отвърна германският канцлер Олаф Шолц, като повтори осъдителните думи на Съединените щати и НАТО.

От своя страна Зеленски осъди "хитлеристкия" "ултиматум" на руския президент, който през февруари 2022 г. започна инвазия в съседна Украйна.

"Искаме да вдъхновим процес за справедлив и траен мир", заяви швейцарският президент Виола Амхерд заедно с украинския си колега.

„Като международна общност можем да подготвим почвата за преки преговори между враждуващите страни. Ако искаме да вдъхновим мирен процес, Русия също трябва да се включи в някакъв момент. Това е ясно за всички", добави тя.

Предвижда се провеждането на втора среща на върха, в която Киев се надява да участва руска делегация, обясни Андрий Ермак, началник на кабинета на Зеленски.

Срещата, която се провежда в изключително шикозния курорт Бюргенсток, разположен високо над езерото Люцерн, ще започне с пленарна сесия, последвана от вечеря.

На 16 юни работни групи ще бъдат разгледани три теми: ядрена безопасност, свобода на корабоплаването и безопасност на храните, както и хуманитарни аспекти, по-специално съдбата на украинските деца, депортирани в Русия.

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис, заместваща президента Джо Байдън, който се завърна в САЩ след Г-7 в Италия, пристигна с над 1,5 млрд. долара помощ, главно за енергийния сектор и хуманитарна помощ.

Френският президент Еманюел Макрон ще участва в срещата на върха заедно с останалите държавни и правителствени ръководители на Г-7 (Канада, Германия, Италия, Япония и Обединеното кралство).

