CBS News: САЩ се опасяват, че Израел ще нахлуе в Ливан

Н а фона на продължаващата война в Ивицата Газа се изостря обстановката на границата на Израел с Ливан, където действа подкрепяното от Иран ислямистко движение "Хизбула". Според CBS News Съединените щати са загрижени, че там може да се отвори нов фронт и това ще увеличи нуждата на Израел от американски оръжия.

От началото на войната, която избухна през октомври миналата година, администрацията на Байдън "работи трескаво зад кулисите", за да намали възможността от разширяване на войната. И сега във Вашингтон се опасяват, че неотдавнашното засилване на израелските атаки на ливанска територия е подготовка за инвазия с цел неутрализиране на активността на "Хизбула".

